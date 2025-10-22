Нардеп Елена Шуляк: В этом отопительном сезоне тарифы на газ не вырастут

УКР

На протяжении всего отопительного сезона государство гарантирует стабильные тарифы для украинцев – нардеп Елена Шуляк

Государство зафиксировало цену на природный газ для населения и бюджетных учреждений до конца марта 2026 года, сообщают в политической партии “Слуга Народа”. Так, стоимость голубого топлива составит: для населения – 7 420 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС), для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 тыс. “кубов” (также с НДС).

“Украинская власть активно работает над стабильным прохождением зимы, чтобы обеспечить людям свет, тепло и предсказуемые тарифы. И именно фиксация цены на газ, которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, означает, что как минимум в течение предстоящего отопительного сезона тарифы останутся неизменными. Это чрезвычайно важно как для миллионов украинцев, так и для социальных объектов – школ, больниц, детских садов и т.д., поскольку позволяет сохранить финансовую предсказуемость”, – отмечает глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

В партии “Слуга Народа” добавляют, что, несмотря на сложные вызовы военного времени, государство продолжает своевременно и в полном объеме выплачивать пенсии, предоставлять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие виды социальных гарантий! Все это является частью масштабной, комплексной программы поддержки населения, которую ранее развернуло государство по поручению Президента Зеленского.

В эту программу, напоминают в политической силе, входят: выплаты в рамках “Пакета школьника” (их уже получили более 170 тыс. украинских семей); предоставление бесплатных горячих обедов для учеников младших классов и всех школьников в прифронтовых областях; выплаты надбавки учителям – 2000 грн на руки при полной ставке и другие меры. Флагманским направлением поддержки, подчеркивают в “Слуге Народа”, была выплата тысячи гривен всем украинцам в течение прошлых трех зимних месяцев. Средства получили более 14,4 млн граждан, которые львиную долю направили на оплату коммунальных услуг, что говорит о необходимости и обоснованности такой помощи.

Напомним, как ранее сообщали в партии “Слуга Народа”, недавно государство запустило два важных нововведения. В сентябре стартовала инициатива, касающаяся внутренне перемещенных лиц и тех, кто проживает на прифронтовых территориях. Правительство расширило для этих категорий украинцев возможности ипотечной программы “еОселя” при покупке жилья. Теперь государство будет покрывать 70% первого взноса, компенсировать 70% по ипотеке в первый год и возмещать до 40 тыс. грн на нотариальные и регистрационные услуги. Несколько раньше, летом, парламент принял закон, который дает ветеранам и ветеранам новые возможности для бизнеса: гранты и другую безвозвратную финансовую помощь для запуска собственного дела, льготное кредитование и компенсацию, государственные гарантии и поручительства по кредитам, компенсацию лизинговых и факторинговых платежей, поддержку инноваций и зеленых технологий.