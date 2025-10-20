Центр гуртує переселенців

Велелюдно було зранку 13 жовтня біля будівлі на Гоголя, 44 в Кропивницькому, де розташовується Центр допомоги херсонцям «Вільні разом». З нагоди його річниці там зібралися переселенці з Херсонщини, зокрема й активісти центру, посадовці органів влади Херсонщини та Кіровоградщини. Експонувалися створені херсонцями вироби декоративно-ужиткового мистецтва, знімки херсонського фотографа Олександра Корнякова, діяли майстер-класи з арт-терапії.

Центр створено 10 жовтня 2024 року з ініціативи начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна для підтримки внутрішньо переміщених осіб, які евакуювалися з Херсонської області в Кіровоградську. Засновники – три громади Каховського району, Асканія-Нова, Рубанівська, Любимівська. Приміщення виділила Кіровоградська обласна рада. Рік тому це був п’ятий такий центр в Україні. Нині їх дев’ять.

«УЦ» не раз розповідала про Центр допомоги херсонцям «Вільні разом» у Кропивницькому. За словами начальника Рубанівської сільської військової адміністрації Каховського району Дмитра Безрідного, центр допомагає херсонцям у вирішенні болючих питань і сприяє тіснішому їхньому єднанню. Перш за все – гуманітарна допомога. Щомісяця переселенці отримують від центру продовольчі набори. Їх роздають не тільки у кропивницькому офісі, й розвозять по всіх територіальних громадах Кіровоградщини, де осіли херсонці. Завдяки співпраці з громадськими організаціями і благодійними фондами кропивницький центр надає ще й юридичну, психологічну допомогу. Звісно, безплатно. Співпрацює із Державною службою зайнятості, її спеціалісти пропонують роботу, навчання. Фахівці Держмолодьжитла консультують, як придбати житло в кредит на пільгових умовах. Центр комунікує і з владою територій, на яких тривають активні бойові дії. А на Кіровоградщині організовує спортивні змагання та інші заходи, які зближують херсонців.

На зібранні з нагоди річниці центру теж зазначалося, як це важливо для людей, які через війну залишили свої домівки і опинилися в іншій області, – спілкуватися між собою. А їх, херсонців, на Кіровоградщині осіло чимало – 8400, з них понад 4000 – в обласному центрі. Лунали побажання їм якомога швидшого повернення додому і слова вдячності Збройним силам України – саме від армії залежить визволення тих земель, настання там миру.

Віктор Іваненко, «УЦ».