Потрібен новий артроскоп

Кіровоградська облрада на своєму засіданні дозволила обласній лікарні взяти 10,5 мільйона гривень кредиту на придбання медобладнання. Що це за обладнання, які хвороби ним можна лікувати й наскільки воно необхідне саме зараз, нам розповів завідувач травматологічного відділення обласної лікарні Андрій Сергійович Семенович.

– Мабуть, багато хто чув про артроскопію. Що це таке? Це малоінвазивний, тобто без нанесення тяжкої травми обстежувальний або операційний метод лікування суглобів. Він існує і в інших видах хірургічної практики – і в абдомінальній хірургії, і в торакальній, і в гінекології, а в травматологічній практиці його застосовують в операціях на суглобах – колінному, плечовому, кульшовому… Такі оперативні втручання кращі тим, що робиться два прокола, у суглоб вводиться спеціальна апаратура і проводиться як діагностика, так і лікування захворювання. Агресивна сторона менша, але допомога надається в повному обсязі.

На даний час у всьому світі надається перевага саме малоінвазивним методам діагностики та лікування захворювань. Чому? Людина отримує меншу травму, ніж, наприклад, при відкритій операції, швидше одужує, менше часу потребує реабілітації, менше втрата працездатності.

Щоб проводити такі операції, потрібно необхідне забезпечення. Якщо брати травматологічне та ортопедичне відділення, вкрай необхідний артроскоп, про який я сказав на самому початку нашої розмови. Тобто це набір спеціальної апаратури, інструментів, матеріалів для того, щоб проводити ці втручання. Які операції проводяться найчастіше? Пошкодження колінного суглоба, менісків, пошкодження передньої і задньої схрещеної зв’язки, звичні вивихи наколінника та інша патологія, тобто частіше за все це травматичні пошкодження суглобів.

На жаль, артроскопічна стійка, яка нам вкрай потрібна, дуже дорога – мільйонів 10.

– А у вас не було такого обладнання чи воно зовсім вийшло з ладу?

– У нас у відділенні воно є, ми проводимо такі операції, але обладнанню вже більше 10 років. Тому наш артроскоп дуже часто ламається, і може таке статись, що він вийде зі строю навіть під час операції. Тобто він вичерпав усі свої можливі й неможливі резерви. Ми багато докуповували різних пристроїв, але усьому є свій час. Тим більше що така техніка постійно вдосконалюється, стає більш сучасною. І ми звернулися до адміністрації лікарні, вони, в свою чергу, в обласну раду з проханням дозволити нам взяти кредит на придбання цього обладнання. Облрада дала добро, тепер ми з колегами маємо скласти перелік усього необхідного, по кожному інструменту, який нам потрібен, не вказуючи ані фірми, ані держави-виробника, щоби далі ставити його на торги, на Prozorro. Така процедура.

– Чи готові ваші лікарі до роботи з таким складним обладнанням?

– Так. Наші співробітники стажувались і в Європі – в Англію, в Польщу їздили, і у нас в медичних центрах, де проводяться артроскопічні операції. Тобто працює ця стійка і буде працювати з повним навантаженням. За місяць у нас проводиться до 15 оперативних втручань, тобто за рік – 150-200. Це багато, і обладнання, ви бачите, нам вкрай необхідне.

Що ж, будемо сподіватись, що гроші на закупівлю обладнання надійдуть швидко, тендер також надовго не затримається, і вже найближчим часом усі хворі, які потребують такого обстеження й особливо лікування, отримають його в повному обсязі.