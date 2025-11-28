ТОП-3 питання щодо отримання одноразової грошової допомоги “Зимова підтримка”

Хто має право на отримання допомоги?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2025 року № 1433 “Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/2026 року “Зимова підтримка” право на отримання одноразової грошової допомоги мають:

особи, які станом на 01 листопада 2025 року є:

отримувачами державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування ‒ на кожну дитину, яка станом на 01 листопада 2025 року не досягла 18 років;

отримувачами державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях ‒ на кожну дитину, яка станом на 1 листопада 2025 року не досягла 18 років;

один з членів сім’ї, який станом на 01 листопада 2025 року є:

отримувачем допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам ‒ на кожну дитину, зареєстровану як внутрішньо переміщена особа, яка станом на 01 листопада 2025 року не досягла 18 років, та особу з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб;

одиноким пенсіонером, який отримує пенсію у розмірі, що не перевищує 4-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 01 січня 2025 року з урахуванням розміру надбавки на догляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654;

отримувачем державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям ‒ на кожну дитину, яка станом на 01 листопада 2025 року не досягла 18 років.

Куди звертатися, щоб отримати допомогу?

Отримувачам надійде повідомлення про наявність права на отримання допомоги засобами мобільного додатка Порталу Дія (за наявності).

У разі неможливості формування повідомлення Пенсійний фонд України інформує в телефонному режимі / через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Виплата допомоги проводиться згідно із списками осіб, які мають право на отримання такої допомоги без необхідності додаткового звернення таких отримувачів до територіальних органів Пенсійного фонду України.

Якщо не отримали допомогу до 01 грудня…

У разі неотримання протягом листопада 2025 року допомоги отримувач може самостійно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Термін подання заяви в паперовій формі ‒ до 17 грудня 2025 року.

!!! Заява про надання допомоги формується окремо щодо кожної дитини.

Куди перераховуватимуться кошти? “Звичайна” банківська картка для соціальних виплат підійде?

Ні, на “звичайну” банківську картку для соціальних виплат кошти не нараховуватимуться. Кошти одноразової грошової допомоги будуть зараховані на поточний РАХУНОК ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ВИКОРИСТАННЯ (якщо такий відкрито в банку) або на Дія. Картку.

Зняти готівку з картки чи переказати іншим людям неможливо!!! Витратити кошти потрібно у магазинах чи аптеках з відповідним МСС-кодом (МСС-код присвоюється торговій точці і характеризує напрям її бізнесу) протягом 180 днів з моменту зарахування коштів виключно на придбання одягу, взуття, лікарських засобів та вітамінів.

Розмір допомоги складає 6 500 гривень на одинокого пенсіонера чи кожну дитину окремо (розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги).

Наталія СІМОНЯН, начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області