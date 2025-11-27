Пенсія по інвалідності: умови призначення та її розрахунок

Що таке пенсія по інвалідності та чи потрібно мати страховий стаж для набуття права на цей вид пенсії?

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія по інвалідності ‒ це державна виплата, яка призначається особам, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність, за умови наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому встановлено інвалідність та від групи), зокрема, для осіб з інвалідністю I групи:

до досягнення особою 25 років включно ‒ 1 рік;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно ‒ 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно ‒ 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно ‒ 4 роки;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно ‒ 5 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно ‒ 6 років;

від 41 року до досягнення особою 43 років включно ‒7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно ‒ 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно ‒ 9 років;

від 54 років до досягнення особою 59 років включно ‒ 10 років.

Для осіб з інвалідністю II та III груп: до досягнення особою 23 років включно ‒ 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно ‒ 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно ‒ 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно ‒ 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно ‒ 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно ‒ 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно ‒ 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно ‒ 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно ‒ 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно ‒ 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно ‒ 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно ‒ 12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно ‒ 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно ‒ 14 років.

Група інвалідності, її причина, час настання та строк встановлюється за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи.

Наразі понад 28 тис. осіб є отримувачами пенсії по інвалідності. Середній розмір пенсії по інвалідності становить 4 456,01 грн.

Який механізм обчислення пенсії по інвалідності?

Основне правило: розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком, тобто:

100 % пенсії за віком ‒ особам з інвалідністю І групи;

90 % пенсії за віком ‒ особам з інвалідністю ІІ групи;

50 % пенсії за віком ‒ особам з інвалідністю ІІІ групи.

З якого терміну призначається пенсія по інвалідності?

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності та на весь строк встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше ‒ пенсія призначається з дня звернення за нею.

Які документи необхідні для призначення пенсії по інвалідності?

Для призначення пенсії по інвалідності необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, документи про страховий стаж, а також інші документи, визначені Порядком надання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566 / 11846.

Антоніна ГАЇНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області