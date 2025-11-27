Как госпрограммы “еЯсли” и “еСадик” будут способствовать росту человеческого капитала

УКР

Нардеп Елена Шуляк: Госпрограммы “еЯсли” и “еСадик” позитивно повлияют на рождаемость и уровень трудоустройства женщин

Внедрение программ “еЯсли” и “еСадик” направлено, в частности, на улучшение экономической ситуации в стране, которая из-за войны сталкивается с кадровым голодом. Эти программы – не только создание новой модели социальной защиты, но и существенное содействие росту человеческого капитала, который из-за войны понес колоссальные потери.

Об этом заявила глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

“еЯсли”, как объясняют в политической силе, рассчитаны на детей в возрасте от 1 до 3 лет. Право на помощь будет иметь один из родителей, который ухаживал за ребенком и вернулся на работу на полный рабочий день, – ему государство будет выплачивать ежемесячную помощь в размере 8 тыс. грн. На эти средства родители могут профинансировать услуги няни, частного детского сада или персонального ассистента для детей с особыми потребностями.

Программа “еСадик” заработает с 2028 года, говорят в “Слуге Народа”. В ее рамках предусмотрена ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 6 лет, которую будут финансировать местные бюджеты. Ее будут предоставлять в том случае, если мать или другой законный представитель будут работать полный рабочий день. Выплаты прекращаются, как только ребенок зачисляется в детский сад или достигает предельного возраста. Речь идет о 8 тыс. грн на каждого ребенка.

“Сегодня есть много разных исследований, которые свидетельствуют о том, что женщины хотели бы выйти на работу, но не всегда есть инфраструктура, не всегда есть садики, не всегда есть школы, поэтому они вынуждены находиться дома. Бывает и так, что женщина – единственная в семье, кто может обеспечивать семью, но из-за различных жизненных обстоятельств она не может оставить ребенка и выйти работать. Поэтому государство очень правильно делает, предоставляя женщине выбор и помощь на случай, если она идет работать и отдает ребенка в детский сад или ясли”, – объяснила Елена Шуляк.

Парламентарий также ссылается на результаты еще одного исследования, согласно которому в Украине существует значительный разрыв между занятостью женщин и мужчин. Сегодня в мире работает 50% женщин и 80% мужчин. В Украине до войны – 47,8% женщин и 62,9% мужчин. На трудоустройство женщин существенно влияет именно рождение ребенка, на трудоустройство мужчин – нет. И чем больше детей, тем ниже уровень возвращения женщин в профессию, а значит и экономического развития страны, поскольку они взаимосвязаны.

“40% женщин в европейских странах утверждают, что наличие детей влияет на их карьеру. После второго ребенка 47% женщин сокращают количество рабочих часов, а после третьего 70% не возвращаются на работу. То есть выбор женщины родить второго или третьего ребенка – это потенциально выбор, который значительно усложняет карьерное развитие”, – рассказала Шуляк.

Как показывает опыт стран ЕС, добавляют в “Слуге Народа”, политика по обеспечению услуг по уходу за детьми – детские сады и ясли для детей от 3 лет – имеет значительное позитивное влияние как на рождаемость, так и на уровень трудоустройства женщин.

“В случае Украины важно, чтобы навстречу шли и работодатели. Например, чтобы женщина работала неполный рабочий день, имела возможность сочетать онлайн-работу с офлайн. Потому что все опросы и все исследования свидетельствуют о том, что женщины готовы работать: они трудолюбивые, креативные, готовы вкладываться. И не менее важно, что все это будет иметь положительный эффект для экономики Украины”, – резюмировала Елена Шуляк.