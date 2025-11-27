Як держпрограми “єЯсла” та “єСадок” сприятимуть зростанню людського капіталу

РОС

Нардеп Олена Шуляк: Держпрограми “єЯсла“ та “єСадок” позитивно вплинуть на народжуваність і рівень працевлаштування жінок

Запровадження програм “єЯсла” та “єСадок” спрямовані зокрема на покращення економічної ситуації в країні, що через війну стикається з кадровим голодом. Ці програми – не лише створення нової моделі соціального захисту, а й суттєве сприяння зростанню людського капіталу, що через війну зазнав колосальних втрат.

Про це заявила очільниця партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“єЯсла”, як пояснюють у політичній силі, розраховані на дітей віком від 1 до 3 років. Право на допомогу матиме один із батьків, який доглядав дитину та повернувся на роботу на повний робочий день, – йому держава виплачуватиме щомісячну допомогу в розмірі 8 тис. грн. На ці кошти батьки можуть профінансувати послуги няні, приватного дитсадка або персонального асистента для дітей з особливими потребами.

Програма “єСадок” запрацює з 2028 року, говорять у “Слузі Народу”. В її межах передбачена щомісячна виплата на дитину від 3 до 6 років, яку фінансуватимуть місцеві бюджети. Надаватимуть її в тому випадку, якщо мати чи інший законний представник працюватимуть повний робочий день. Виплати припиняються, щойно дитина зараховується до дитсадка або досягає граничного віку. Йдеться про 8 тис. грн на кожну дитину.

“На сьогодні є багато різних досліджень, які свідчать про те, що жінки хотіли б піти на роботу, але не завжди є інфраструктура, не завжди є садочки, не завжди є школи, тому вони змушені перебувати вдома. Буває і так, що жінка – єдина в родині, хто може забезпечувати сім’ю, але через різні життєві обставини вона не може залишити дитину та піти працювати. Тому держава дуже правильно робить, надаючи жінці вибір і допомогу на випадок, якщо вона йде працювати та віддає дитину до дитсадка або ясел”, – пояснила Олена Шуляк.

Парламентарка також посилається на результати ще одного дослідження, згідно з якими в Україні є значний розрив між зайнятістю жінок і чоловіків. Сьогодні в світі працює 50% жінок і 80% чоловіків. В Україні до війни – 47,8% жінок і 62,9% чоловіків. На працевлаштування жінок суттєво впливає саме народження дитини, на працевлаштування чоловіків – ні. І чим більше дітей, тим менший рівень повернень жінок у професію, а отже й економічного розвитку країни, оскільки вони влаємоповʼязані.

“40% жінок у європейських країнах стверджують, що наявність дітей впливає на їхню кар’єру. Після другої дитини 47% жінок скорочують кількість робочих годин, а після третьої 70% не повертаються на роботу. Тобто вибір жінки народжувати другу чи третю дитину – це потенційно вибір, що значно ускладнить кар’єрний розвиток”, – розповіла Шуляк.

Як показує досвід країн ЄС, додають у “Слузі Народу”, політика із забезпечення послуг з догляду за дітьми – дитячі садки і ясла для дітей віком від 3 років – має значний позитивний вплив як на народжуваність, так і на рівень працевлаштування жінок.

“У випадку України важливо, щоб йшли назустріч і роботодавці. Наприклад, щоб жінка працювала неповний робочий день, мала можливість поєднувати онлайн з офлайн-роботою. Тому що всі опитування і всі дослідження свідчать про те, що жінки готові працювати: вони працелюбні, креативні, готові вкладатися. І не менш важливо, що все це матиме позитивний ефект для економіки України”, – резюмувала Олена Шуляк.