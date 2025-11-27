Юлія Мороз: Сімейні фермерські господарства можуть отримати пільгу на сплату ЄСВ

В Україні з 2019 року діє програма підтримки сімейних фермерських господарств, які працюють на 4-й групі єдиного податку. Якщо ви зареєстрували сімейне фермерське господарство та сплачуєте єдиний соціальний внесок за себе та членів сім’ї, які працюють разом з вами, держава протягом перших 10 років доплачуватиме частину ЄСВ за кожну застраховану особу.

Більше про програму підтримки — хто і скільки може отримати — розповіла заступниця начальника ГУ ДПС у Кіровоградській області Юлія Мороз.

Хто може отримати?

Виключно сімейні фермерські господарства, які офіційно зареєстровані платниками єдиного податку 4-ї групи.

За кого доплачує держава?

За голову господарства і за членів сім’ї, які офіційно є членами цього фермерського господарства і більше ніде не працюють і не отримують пенсію (тобто не застраховані на інших підставах).

Як це виглядає на практиці?

1-й рік – держава платить 90%, ви лише 10%

2-й рік – держава 80%, ви 20%

3-й рік – держава 70%, ви 30%

4-й рік – держава 60%, ви 40%

5-й рік – держава 50%, ви 50%

6-й рік – держава 40%, ви 60%

7-й рік – держава 30%, ви 70%

8-й рік – держава 20%, ви 80%

9-й та 10-й рік – держава 10%, ви 90%

З 11-го року сплачуєте повну суму ЄСВ самостійно.

Приклад:

У 2025 рік мінімальна зарплата 8000 грн, мінімальний ЄСВ = 1760 грн на місяць:

1-й рік — ви платите 176 грн з людини, держава додає 1584 грн

5-й рік — ви платите 880 грн, держава 880 грн

10-й рік — ви платите 1584 грн, держава додає 176 грн

Як отримати допомогу?

Допомога надається автоматично через Пенсійний фонд, достатньо вчасно сплачувати свою частину ЄСВ. Окремі заявки чи документи подавати не потрібно.

Якщо ви тільки плануєте створювати сімейне фермерське господарство або вже працюєте, але ще не користуєтеся цією програмою — варто перевірити свій статус платника 4-ї групи, чи правильно внесені члени сім’ї в реєстрі та почати отримувати допомогу від держави на сплату єдиного соціального внеску.

