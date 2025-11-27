Водії ССО гідні виступати в гонках Формули-1!

Шукаємо водіїв в Кропивницькому для підрозділів Сил спеціальних операцій

Серед десятків військових професій існує одна, про яку говорять мало, хоча від неї залежить дуже багато – професія водія. У Збройних Силах України саме ці люди доставляють усе необхідне на передову, забирають поранених, рухають групи по небезпечних маршрутах і часто опиняються там, де кожен метр дороги може стати вирішальним.

У Силах спеціальних операцій ця роль набуває ще більшої ваги. Тут водій – це не просто фахівець за кермом: це повноправний член групи, який мислить так само швидко, як і бійці поруч, орієнтується в ризиках, приймає миттєві рішення та знає, що його дії можуть врятувати життя всій команді.

Підрозділи ССО нині потребують водіїв, зокрема в Кропивницькому. Там, де техніка – легкова, вантажна, броньована – працює практично без зупинок. Спецпризначенці кажуть, що попит на водіїв зростає щодня, бо війна не чекає: що швидше й точніше працює транспорт, то більше шансів на успіх кожної операції.

Для багатьох жителів регіонів це може стати можливістю не просто долучитися до армії, а взяти на себе роль, яка справді має значення. Бо водій ССО – це той, хто везе не лише техніку. Він везе людей, надії, рішення – і повертає додому тих, хто цього найбільше потребує.

«У нас водій – це не професія. Це характер», – каже боєць із позивним «Скеля», який пройшов не одну ротацію. Він пригадує, як під час одного з виходів їхня група потрапила в складну ситуацію, а водій за секунди прийняв рішення, яке фактично її врятувало групу: «Він не просто натиснув газ. Він обрав єдиний напрямок, де була хоч мінімальна ймовірність вирватися. Ми тоді жартували, що йому б у Формулу-1 заявитися. А він каже: «Хлопці, я взагалі-то маршрутки водив».

Один із водіїв, з яким ми говорили, служить у ССО вже другий рік. Каже, що за цей час повністю позбувся уявлення про те, що водій – це просто технічна роль. «Тут ти не просто перевозиш людей. Ти везеш їхні рішення, їхній шанс повернутися додому. Ти чуєш і реагуєш так само, як вони. У нас команда – тут усе дуже просто».

Інший боєць, який керує броньованим HMMWV, сміється: коли вперше побачив машину, здалося, що це «кросовер із майбутнього». Але швидко зрозумів: головне – зовсім не залізо. «Коли група сідає саме в твою машину – це знак. Вони роблять ставку на тебе. Вірять, що ти витягнеш їх навіть із найважчої ситуації. Бо водій тут – це про довіру, а не про кінські сили під капотом».

Попри високі вимоги до кандидатів (вік до 50 років, наявність категорій В і С, придатність за станом здоров’я), в підрозділах підкреслюють: ніхто не чекає «готового ідеального бійця». У ССО навіть водії проходять навчання з інструкторами, які мають бойовий досвід і не один вихід за плечима.

Хочеш служити з найкращими? Звертайся до ССО Рекрутинг!

Заповнюйте анкету на сайті: https://sofua.army/

Пишіть у бот: https://t.me/recruiting_sof_bot

Телефонуйте: 0800 357 174