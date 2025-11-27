Як жителям деокупованих територій отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Мешканці деокупованих територій, які зазнали поранень або ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів під час окупації, можуть встановити статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Як це зробити — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.
Якщо поранення сталося під час окупації
Для цього не потрібно окремо встановлювати причинний зв’язок інвалідності з бойовими діями під час окупації.
Це можна зробити тільки після деокупації території.
Як встановити ушкодження здоров’я
- Зверніться до судово-медичного експерта, щоб підтвердити ушкодження від вибухонебезпечного предмета.
- Подайте заяву до міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів (Мінветеранів) про встановлення факту ушкодження здоров’я внаслідок бойових дій.
Як подати заяву до міжвідомчої комісії
У паперовій формі — поштою або ЦНАП.
В електронній формі — на офіційну електронну адресу Мінветеранів dpi@mva.gov.ua.
Які документи потрібні
- документ, що посвідчує особу
- картка платника податків
- висновок судово-медичної експертизи
- витяг про несудимість
- витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки МСЕК або висновок ЛКК закладу охорони здоров’я про встановлення особі віком до 18 років категорії «дитина з інвалідністю»
- витяг з ЄРДР про відкриття кримінального провадження
- інші документи, що підтверджують поранення (за наявності).
Строки розгляду
Впродовж 1 місяця.
Якщо надійшла уточнена інформація — строк продовжується на 15 днів.
Рішення мають надіслати впродовж 3 робочих днів після ухвалення.
Що робити після отримання рішення
- Зверніться до лікаря з рішенням міжвідомчої комісії.
- Впродовж 5 днів експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи встановлює причинний зв’язок інвалідності з ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів та видає відповідний витяг.
- З цим витягом зверніться до відділу ветеранської політики РДА, щоб отримати:
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни
- нагрудний знак «Ветеран війни — особа з інвалідністю внаслідок війни».
Де отримати безоплатну юридичну підтримку
Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та як діяти, якщо у статусі відмовляють.
Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.
Як звернутися до системи надання БПД:
