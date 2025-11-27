Як жителям деокупованих територій отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Мешканці деокупованих територій, які зазнали поранень або ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів під час окупації, можуть встановити статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Як це зробити — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Якщо поранення сталося під час окупації

Для цього не потрібно окремо встановлювати причинний зв’язок інвалідності з бойовими діями під час окупації.

Це можна зробити тільки після деокупації території.

Як встановити ушкодження здоров’я

Зверніться до судово-медичного експерта, щоб підтвердити ушкодження від вибухонебезпечного предмета. Подайте заяву до міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів (Мінветеранів) про встановлення факту ушкодження здоров’я внаслідок бойових дій.

Як подати заяву до міжвідомчої комісії

У паперовій формі — поштою або ЦНАП.

В електронній формі — на офіційну електронну адресу Мінветеранів dpi@mva.gov.ua.

Які документи потрібні

документ, що посвідчує особу

картка платника податків

висновок судово-медичної експертизи

витяг про несудимість

витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки МСЕК або висновок ЛКК закладу охорони здоров’я про встановлення особі віком до 18 років категорії «дитина з інвалідністю»

витяг з ЄРДР про відкриття кримінального провадження

інші документи, що підтверджують поранення (за наявності).

Строки розгляду

Впродовж 1 місяця.

Якщо надійшла уточнена інформація — строк продовжується на 15 днів.

Рішення мають надіслати впродовж 3 робочих днів після ухвалення.

Що робити після отримання рішення

Зверніться до лікаря з рішенням міжвідомчої комісії. Впродовж 5 днів експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи встановлює причинний зв’язок інвалідності з ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів та видає відповідний витяг. З цим витягом зверніться до відділу ветеранської політики РДА, щоб отримати:

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни

нагрудний знак «Ветеран війни — особа з інвалідністю внаслідок війни».

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та як діяти, якщо у статусі відмовляють.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/