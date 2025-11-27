Варто знати: пенсія по інвалідності для військовослужбовців

Законодавча підстава

Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” визначає право на пенсію по інвалідності для військовослужбовців (далі ‒ Закон № 2262).

За яких підстав особи мають право на даний вид пенсії?

Право на пенсію мають військовослужбовці, інвалідність яких настала під час проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення. Також право на пенсію виникає, якщо інвалідність настала пізніше, але її причиною стало захворювання, травма чи контузія, отримана під час служби, або внаслідок поранення чи каліцтва під час захисту Батьківщини чи виконання службових обов’язків.

Чи можна призначити пенсію по інвалідності під час проходження служби?

Важливо наголосити, що пенсія по інвалідності призначається після звільнення зі служби.

Якщо військовослужбовець ще проходить службу, то за певних умов (зокрема, наявність страхового стажу) може претендувати на пенсію за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне страхування”, з можливістю переходу на військову пенсію після звільнення зі служби.

Групи і причини інвалідності

Групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування. Залежно від ступеня втрати працездатності особи з інвалідністю поділяються на три групи. Залежно від причини інвалідності особи з інвалідністю з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, поділяються на такі категорії:

особи з інвалідністю внаслідок війни – при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків);

інші особи з інвалідністю з числа військовослужбовців – при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.

Які документи необхідні для призначення даного виду пенсії?

Питання подання та оформлення документів регулює Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону № 2262, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 (далі – Порядок). Цей Порядок не стосується військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей.

Згідно з Порядком заяви про призначення пенсії по інвалідності особами, звільненими з військової служби, подаються до Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області через уповноважені структурні підрозділи Міністерства оборони України (Кіровоградський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки). Ті особи, які були призвані по мобілізації міністерствами та іншими органами (крім підрозділів Міністерства оборони), звертаються до уповноважених структурних підрозділів відповідних міністерств та інших органів.

Який розмір пенсії по інвалідності для військовослужбовців?

Пенсії по інвалідності за Законом № 2262 призначаються в таких розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни І групи – 100 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

ІІ групи – 80 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

ІІІ групи – 60 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Іншим особам з інвалідністю І групи – 70 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку), ІІ групи – 60 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку) та ІІІ групи– 40 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Водночас мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою: для І групи – 16 847,00 грн; ІІ групи – 13 822,00 грн; ІІІ групи – 9 478,00 грн.

Антоніна ГАЇНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області