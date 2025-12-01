Інвестиція в чистоту міста

Компанія «Екостайл» придбала новий компактор BOMAG. Чим не привід поспілкуватися з генеральним директором підприємства Романом Іванюком. Зустрілися не на полігоні, куди, власне доставили нову техніку, – погода завадила, але поговорили конструктивно.

Компанія з вивозу та утилізації сміття інвестує у розвиток, що є очевидним. В короткий термін тут суттєво покращили умови праці співробітників, побудували мийку для сміттєвозів, постійно оновлюють сміттєві контейнери, встановили їх в приватному секторі, на що довго чекали мешканці багатьох мікрорайонів. Біля багатоповерхівок встановлено 22 контейнера-бункера (так званих човнів) місткістю 7,5 кубометра для збору великогабаритних і ремонтних відходів.

До відома кропивничан: в місті існує 650 локацій, на яких встановлено 2,5 тисячі контейнерів. Плюс в приватному секторі планується облаштувати 1900 майданчиків з 2,2 тисячі контейнерів. Цифри вражають: щорічно сміттєвози «Екостайлу» проїжджають 440 тисяч кілометрів, щоб вивезти все сміття з міста. Щоденно вивозиться 1200 кубів відходів. Щоб уявити, як це виглядає: за тиждень вивозиться 120 товарних вагонів.

Щоб не перевантажуватися цифрами, запитали генерального директора про новий компактор. «Це інвестиція в чистоту Кропивницького, – сказав Роман Іванюк. – Придбання спецмашини вартістю 15 мільйонів гривень стало можливим завдяки співпраця нашої компанії з міською владою та громадою міста. Тобто там є ваші кошти, які вкладені в тарифі. Це вже другий компактор. Ми єдина в Україні компанія, де є дві такі машини».

Перший компактор працює з 2019 року. Працює щоденно по півтори зміни. Зупиняти його роботу не бажано, він спресовує відходи. Гендиректор нагадав, що в 2018 році висота сміттєзвалища була плюс 15 метрів від того, що є зараз. Перший компактор за два роки все це утрамбував. До того, як машина почала працювати, компанія провела аналіз біогазу. Метан складав 24 відсотки, а когенераційну установку можна ставити при 40 відсотках. Після утрамбовки відходів створився твердий пласт, повторні аналізи показали 46 відсотків метану. Тоді «Екостайл» залучив інвестора, і невдовзі когенераційна установка, яка небезпечний газ-метан перетворює на електроенергію, запрацювала. Такою альтернативною електроенергією можна забезпечити 800 помешкань міста. Компанія добуту електроенергію направляє в загальну мережу.

І ще про компактор. Перемовини з німецьким виробником тривали пів року. У підсумку вартість спецмашини вдалося зменшити на 80 тисяч євро. Виготовляли під замовлення. Вага компактора – 26 тонн. Має широкі металеві шиповані колеса-котки, які перфорують і ущільнюють сміття. Безперервна робота такої машини дозволяє не виходити за рамки допустимої висоти сміттєзвалища, що подовжує термін експлуатації полігону. Роман Іванюк зазначив, що в 2019 році екологічна комісія дозволила використовувати полігон до 2023 року. Тепер подовжила термін ще на 20 років.

Про те, що на полігоні сміття спочатку сортують, напевно, всі знають. Працівники на мобільній сортувальній лінії відбирають пластик і скло, все інше трамбується. Керівництво компанії переконано, що населення Кропивницького готове сортувати відходи, як це робиться в Європі. На одному з маршрутів будуть встановлені контейнери окремо для скла і пластика. Після аналізу пілотного проєкта, якщо він себе виправдає, кількість таких контейнерів поступово буде збільшуватися. Генеральний директор очікує позитивних результатів.