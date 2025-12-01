Нова локація Різдвяного містечка

Годі й казати – неетично, ба навіть непристойно відмічати веселі свята поряд зі світлинами героїв Небесної сотні та російсько-української війни, але здається, це зрозуміли не тільки пересічні кропивничани. Цього року Різдвяне містечко із Новорічною ялинкою облаштовується у Центральному сквері обласного центру. Ось що про це розповіла начальниця управління культури та туризму міської ради Анна Пруссова.

– Велика ялинка на площі Героїв Майдану цьогоріч не встановлюватиметься. Відповідно, кошти з бюджету громади – а це близько трьох мільйонів гривень, виділятися для цього не будуть, – зазначила Анна Пруссова. – У той же час, зі встановленням електронного стенда з інформацією про загиблих земляків – Героїв, площа перед міською радою змінила свій статус і масові заходи тут теж проводитися не будуть.

Недавно реконструйований Центральний сквер сьогодні найкраще підходить як місце організації дитячих різдвяних та новорічних свят. Тут вже встановили Різдвяне містечко з будиночками для торгівлі та затишною ялинкою. Нові іграшки та гірлянди купуватися не будуть – використовуватимуть ті, що є в наявності. Фахівці КП «Міськсвітло» облаштують світлову ілюмінацію на алеях скверу.

– Нова ялинка – штучне дерево заввишки до 5 метрів – обійдеться орієнтовно в 67 тисяч гривень, – повідомила Анна Пруссова. – Враховуючи поведінку деяких містян на території цієї зеленої зони, ми оголосили тендер на охорону Різдвяного містечка впродовж всього періоду його функціонування на загальну суму 130 тис. грн. Також ведемо перемовини з місцевими підприємцями щодо можливості підключення гірлянд до генераторів на час відключення електроенергії.

Для дітей готується цікава і різноманітна програма святкових заходів. Традиційна резиденція святого Миколая прийматиме малечу у приміщенні Туристично-інформаційного центру – 800 солодких подарунків вже чекають на тих, хто зуміє 06 грудня здивувати і порадувати святого Миколая. А щосуботи і на Різдво: 6, 13, 20, 25 і 27 грудня із 13.00 по 16.00 для дітвори організують ігрові та концертні програми. Для цього залучатимуться актори театру ляльок, анімаційні студії та місцеві артисти.

Різдвяне містечко функціонуватиме до 31 грудня.

Що стосується місцевої традиції останніх років, то на площі Героїв Майдану обласна військoва адміністрація рoзглядає мoжливість встанoвлення oкремих симвoлічних ялинoк, присвячених містам-герoям.