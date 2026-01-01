Крок до миру чи документ у корзину?

Із самого початку зрозуміло, що мирна угода з росією не може бути доброю для України. Більше того, навіть пропонований проект, розроблений українською та американською сторонами, вже містить мінні поля компромісів. Але, як би там не було, після плану №1 (Віткоффа – Дмітрієва) з 28 пунктів з’явився план №2 (Рубіо – Умєрова) з 20 пунктів. Залишилося «вмовити наречену»…

23 грудня під час спілкування із журналістами президент України Володимир Зеленський презентував нову версію плану із 20 пунктів між США, Європою, Україною та росією щодо завершення російсько-української війни й назвав його «базовим документом про закінчення війни».

Нинішній варіант документа передбачає:

Суверенітет України підписанти перепідтвердять своїми підписами. Повна й беззаперечна угода про ненапад між росією й Україною включно з механізмом контролю за лінією зіткнення за допомогою безпілотного моніторингу. Міцні гарантії безпеки для України. Численність Збройних сил України залишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час. Гарантії безпеки. Підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які аналогічні ст. 5 статуту НАТО. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. Україна стане членом Європейського Союзу в конкретно визначений час. Україні нададуть пакет глобального розвитку (визначать в окремій угоді про інвестиції й майбутнє процвітання). Створення кількох фондів для врегулювання питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів і регіонів, гуманітарних питань. Мета – залучити $800 млрд коштом акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору. Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Україна підтверджує, що залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Запорізьку атомну електростанцію експлуатуватимуть спільно три країни – Україна, США, рф. Америка буде головним менеджером цього спільного підприємства. Обидві країни зобов’язуються впроваджувати у школах, в усьому суспільстві освітні програми, які сприяють толерантності до різних культур, усувають расизм і національні упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності й захисту мов меншин. Територіальний розподіл.Росія виводить свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набуття чинності цієї угоди. Варіант А: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення.. Варіант Б: обговорюють потенційну вільну економічну зону на території Донбасу – для її затвердження Україна готова провести референдум на підконтрольних їй територіях. Але на голосування ставитиметься підтримка всього договору, а не самого лише пункту про ВЕЗ. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як російська федерація, так і Україна зобов’язуються не змінювати їх силою. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро й Чорне море в комерційній діяльності. Кінбурнську косу демілітаризують. Для врегулювання відкритих питань створять гуманітарний комітет:– усіх військовополонених, включно із засудженими російською системою з 2014 року, обміняють за принципом «всіх на всіх»; – усіх цивільних затриманих і заручників, включно з дітьми й політичними в’язнями, повернуть. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Спершу – президентські: Рада має напрацювати і проголосувати механізм, як їх можна провести до зняття обмежень воєнного стану. Опісля – парламентські й місцеві. Ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання контролюватиме, гарантуватиме Рада миру під головуванням президента Трампа. Після того, як усі сторони погодяться із цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Окрім проєкту базового документа, за словами Зеленського, опрацьовано й інші документи, необхідні для її завершення. А саме – багатосторонні гарантії безпеки для України, це тристоронній документ – Україна, США і Європа. Є також гарантії безпеки для України від США – це двосторонній документ.

Крім того, за його словами, Україна та США опрацювали документ щодо відновлення та економічного розвитку, який називається Дорожня карта процвітання України.

Якщо мета створення цього документу, задовільнити Трампа, то це – однозначно, успіх. Немає жодних сумнівів, що путіна з різних причин цей варіант не влаштує. По-перше, він не налаштований закінчувати війну. По-друге, цей план – не його, а значить – не підходить. По-третє, його територіальні апетити цей план не задовольняє. По-четверте, немає вето на НАТО. По-п’яте, нічого про російську мову. По-шосте, ЗАЕС українцям не віддамо. По-сьоме,… і так до двадцяти. Ні, до двадцяти одного – не хочу мати справу з Зеленським, бо ненавиджу його більше, ніж незалежну Україну.

Та все ж цей проєкт має стати предметом для обговорення. У ньому навіть виразно проглядаються можливості деяких поступок української сторони. Наприклад, немає точних термінів президентських виборів? Можна встановити. Немає зобов’язання не вступати в НАТО? А гарантії США щодо невступу влаштують? Cтосовно територій не влаштовує варіант А? Є варіант Б і напевно з’явиться варіант В. А Запрізька атомна – це ж не просто власність і електроенергія, щоб її коли небудь вивести з експлуатації та законсервувати знадобляться зусилля цілого світу.

Обговорювати є що – було б бажання, а з ним у путіна великі проблеми.