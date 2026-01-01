«Воєнний» бюджет

Кропивницька міська рада прийняла вже четвертий бюджет в умовах повномасштабної війни. Пріоритетами залишаються підтримка стабільної роботи соціально-культурної сфери міста, виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, соціальна та медична підтримка захисників та захисниць України, ветеранів війни та їхніх родин, підтримка сил безпеки та оборони, об’єктів критичної інфраструктури.

Головний кошторис обласного центру на сесії міськради традиційно представила начальниця фінансового управління міськради Любов Бочкова. Доходи бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2026 рік розраховано у сумі 3, 9 мільярда гривень. Основним джерелом надходжень, як і в попередні роки, є податок на доходи фізичних осіб. Цей показник обраховано у сумі майже 2 мільярда гривень, темпи росту до очікуваних надходжень 2025 року – 108,5%. Факторами впливу на збільшення надходжень ПДФО є підвищення рівня мінімальної заробітної плати, збільшення фонду оплати праці найманих працівників та поступове зростання ділової активності суб’єктів господарювання.

Видатки бюджету збалансовані з доходами. 60 відсотків спрямовуються на соціальну сферу. Управлінню освіти виділяється 1 млрд. 714 млн. грн. Серед іншого враховано утримання дошкільних закладів, а також загальної середньої та професійно-технічної освіти.

На соціальний захист населення скеровується майже 269 млн. грн. Кошти розраховані на утримання соціальних закладів та міські програми соціальної підтримки захисників та захисниць, ветеранів війни та їхніх родин.

На підтримку семи комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я виділяється 109,7 мільйона гривень. Біля 196-ти мільйонів – управлінням культури і туризму і молоді та спорту. За ці кошти будуть проведені заходи, утримуватися бібліотеки, музеї, дитячо-юнацькі спортивні школи.

Ще один розпорядник коштів – головне управління ЖКГ – отримує 579,5 млн. грн. На забезпечення діяльності «Теплоенергетика» виділяється 232 млн грн., на організацію благоустрою населених пунктів – 157 млн., утримання та розвиток автомобільних доріг – більше 50 млн.

Міське управління капітального будівництва після корегування Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025–2027 роки отримує 274 млн. грн. В документі значаться цікаві і довгоочікувані проєкти. Серед них: нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вулиці Генерала Жадова, 102 мікрорайон; реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в селищі Новому; нове будівництво соціального житла для незахищених верств населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб; реконструкція набережної Інгулу від вулиці Михайлівської до Вокзальної (І черга об’єкту будівництва); реконструкція площі Героїв Майдану.

Секретар міської ради Олег Колюка зазначив: – Бюджет дієвий, забезпечить стабільну роботу у 2026 році. Якщо протягом року виникатимуть додаткові нагальні проблеми, а таке можливо, бо живемо в умовах воєнного стану, міська рада оперативно реагуватиме і вноситиме відповідні зміни.