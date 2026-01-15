Відкриття рахунку у банку для ФОП: що потрібно знати підприємцям у 2026 році

Процедура відкриття банківського рахунку для ФОП передбачає подання паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та документів про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності. Останні новини бізнесу від видання Business повідомляють, що законодавство не зобов’язує підприємця мати рахунок, але на практиці без нього повноцінна комерційна діяльність у більшості сфер фактично неможлива.

Чи обов’язково ФОПу відкривати банківський рахунок

Закон не встановлює прямої вимоги відкрити рахунок ФОП, якщо підприємці працюють виключно з готівкою. Однак сучасні умови бізнесу поступово витісняють готівкові розрахунки. Більшість клієнтів, маркетплейсів, сервісів доставки та рекламних платформ працюють саме з безготівковими платежами. Крім того, сплата податків, єдиного соціального внеску та зборів значно зручніша через банківський рахунок, ніж через каси чи термінали.

Скільки рахунків може мати ФОП і навіщо відкривати декілька

Чинне законодавство дозволяє підприємцям відкривати необмежену кількість рахунків у різних банках. Така практика особливо поширена серед ФОП, які:

працюють з іноземними клієнтами;

мають кілька напрямів бізнесу;

користуються різними фінансовими сервісами.

Один рахунок може бути зручним для приймання міжнародних платежів, інший — для розрахунків із постачальниками або виплати заробітної плати працівникам. Крім того, наявність рахунків у різних банках підвищує фінансову безпеку. У разі технічних збоїв, тимчасових обмежень або блокувань у одній фінансовій установі підприємець зберігає доступ до коштів через альтернативний рахунок.

Які документи потрібні для відкриття рахунку ФОП

Процедура відкриття рахунку для фізичної особи-підприємця у 2026 році залишається стандартизованою. Банк перевіряє особу підприємця, його реєстраційні дані та податковий статус. Після відкриття рахунку інформація автоматично передається до податкових органів для взяття на облік. У більшості випадків процес триває від кількох годин до одного робочого дня, особливо якщо відкриття здійснюється онлайн.

Як вибрати банк для відкриття рахунку ФОП

Вибір банку напряму впливає на фінансові витрати підприємця та зручність управління грошовими потоками. Перш за все варто оцінити вартість обслуговування, наявність або відсутність щомісячної абонплати, розмір комісій за перекази, зняття готівки та міжнародні операції. Не менш важливу роль відіграє функціональність мобільного додатку та можливості дистанційного керування рахунком.

Деякі банки орієнтуються на малий бізнес і пропонують пільгові умови для новостворених ФОП, знижені тарифи або повністю безоплатне обслуговування. Інші роблять акцент на широкому спектрі послуг: еквайринг, бізнес-кредити, валютні рахунки, депозитні програми.

Наявність рахунку також забезпечує фінансову прозорість, спрощує ведення бухгалтерського обліку та формує довіру з боку контрагентів. У випадку перевірок банківські виписки виступають офіційним підтвердженням руху коштів та походження доходів.