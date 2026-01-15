Увага! Травмонебезпечні зимові фактори

За умови вчасного проведення профілактичної роботи більшості нещасних випадків при виконанні робіт у зимовий період на підприємствах можна було б запобігти. Профілактична робота повинна проводитися щоденно, із кожним працівником окремо з урахуванням особливостей його робочого місця.

Боротьбу з травматизмом слід починати з організаційних заходів.

Одним із найефективніших організаційних заходів є регулярне своєчасне проведення інструктажів з охорони праці, навчання працівників безпечних методів виконання робіт у зимовий період.

Періоди різкого похолодання, сильного вітру, підвищеної вологості та ожеледиці є серйозним викликом для безпеки працівників. Низькі температури впливають на організм, здатність до концентрації, швидкість реакції та прийняття рішень. “Холодовий стрес” ‒ стан, за якого організм втрачає тепло швидше, ніж здатен його відновлювати. У таких умовах навіть незначне переохолодження може призвести до серйозних наслідків.

Особливо потрібно остерігатися холоду працівникам, робочий день яких проходить на вулиці. Вони під час роботи стикаються одразу з декількома небезпечними факторами. Це і низька температура, і слизька поверхня. Тому метою кожного інженера з охорони праці є донесення до працівників та їхніх керівників правил безпеки перебування на відкритому повітрі взимку. “Якщо говорити про обмороження і замерзання, то вони можливі навіть при плюсовій температурі навколишнього повітря. Обмороженню сприяють різкі, часті коливання температури, висока вологість повітря, вітер, а також вологі, тісні одяг та взуття, що викликає збільшення тепловіддачі організму і порушення нормального кровообігу. Обмороженню сприяють також нерухоме положення, втома, голод, крововтрата та поранення”, ‒ зауважила Ольга Янчук.

Як уникнути обмороження?

По-перше, потрібно не допускати намокання ніг, тобто одяг та взуття повинні бути цілими, сухими, час від часу необхідно активно рухатися (ходити, бігати), вживати гарячий чай та їжу.

За низьких температурах обмороження може статися при дотику голими руками до металевих частин машин, механізмів, приладів та інструментів. Щоб уникнути цього, роботи слід виконувати в рукавицях.

По-друге, працівники повинні вміти розпізнавати перші ознаки переохолодження та обмороження, знати, як діяти в екстрених ситуаціях, і не нехтувати правилами безпеки навіть за “незначного” холоду.

По-третє, слід звернути увагу на попередження травмування працівників під час пересування. Основними причинами таких нещасних випадків є падіння через незадовільний стан тротуарів, доріг (неприбраний сніг, ожеледицю тощо), та травми, отримані через падіння з даху бурульок або снігу.

Пропонуємо декілька кроків, що зменшать негативний вплив несприятливих погодних умов на працівників підприємства, з урахуванням специфіки їхньої роботи, зокрема:

забезпечення формування пішохідних доріжок, проїздів та стоянок транспортних засобів на території підприємств, установ та організацій, при наявності снігового покриття ‒ своєчасне проведення робіт із прибирання та посипання речовинами, що виключають ковзання під час ожеледиці;

безпечна та своєчасна організація робіт із прибирання снігово-льодяних утворень із дахів будівель та споруд, за неможливості проведення зазначених робіт ‒ виключення доступу працівників до небезпечних дільниць;

організація заходів зі збереження тепла в виробничих приміщеннях з метою дотримання вимог діючих санітарних норм;

проведення з працівниками позапланових інструктажів з питань охорони праці щодо вимог безпеки та особистої уваги під час руху по території підприємства та по території міста у зв’язку з виконанням функціональних обов’язків за затвердженим маршрутом;

проведення позапланових інструктажів з питань охорони праці з водіями транспортних засобів щодо особливої пильності та дотриманням правил дорожнього руху в ускладнених зимових погодних умов;

автомобілі, трактори та інші самохідні машини, призначені для використання в зимових умовах, повинні мати утеплену кабіну, справну систему обігріву та бути обладнані системою запуску двигуна з кабіни;

на підприємствах повинні бути пристрої для підігріву води, мастила, полегшення запуску двигуна. Підігрів двигуна та інших частин автомобіля, трактора паяльною лампою і відкритим вогнем не допускається. Водіям, трактористам, вантажникам та іншим особам під час стоянки забороняється відпочивати або спати в кабіні, салоні при працюючому двигуні;

для виконання робіт далеко від населених пунктів і проїжджих доріг при температурі нижче -20°С, а також під час хуртовини та снігопаду необхідно направляти одночасно не менше двох трактористів. Перед виїздом автомобілі повинні бути повністю заправлені пальним. За поверненням автомобілів на місце стоянки в наприкінці дня повинні стежити відповідальні особи. При затримці з поверненням автомобілів, вони зобов’язані з’ясувати причину та вжити заходи для надання допомоги;

з урахуванням конкретних умов (малонаселена місцевість, погані погодні та дорожні умови) водії та інші особи повинні бути навчені прийомам надання першої долікарської допомоги при обмороженні. При експлуатації автомобілів під час ожеледиці потрібно забезпечувати їх ланцюгами, засобами укриття, утеплення двигуна з боку радіатора та іншими подібними пристосуваннями.

Ольга Янчук, заступниця начальника управління – начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області