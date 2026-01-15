Якщо придбали нерухоме майно, маєте сплатити 1 % збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Начальник фінансово-економічного управління Головного управління Сніжана Соловей звертається до осіб, які планують придбати нерухомість у 2026 році, з нагадуванням про необхідність сплати “пенсійного збору” до Пенсійного фонду України та відповідає на 3 актуальні запитання, які можуть виникнути у платників.

В якому розмірі сплачується обов’язковий платіж до Пенсійного фонду України?

Збір при придбаванні нерухомого майна сплачується у розмірі 1 % від вартості нерухомого майна, зазначеної у договорі купівлі-продажу такого майна.

Нерухомим майном визначається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об’єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України.

Зверніть увагу! Збір завжди становить 1 % незалежно від суми угоди.

Чи змінились рахунки для сплати у 2026 році?

Ні, рахунки не змінились, але їх варто нагадати:

Хто звільняється від сплати у 2026 році?

Державні підприємства, установи та організації, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів.

Громадяни, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Зверніть увагу, що нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється без документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна за наявності зазначених у підпунктах “в”, “г” пункту 15-2 Порядку інформації та документів, що підтверджують звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, а саме:

особа придбаває житло вперше, що підтверджується заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло (в тому числі не приватизувала, не успадковувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема як частку в спільному майні подружжя), та відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей з невід’ємної архівної складової частини цього Реєстру про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) про відсутність зареєстрованих за такою особою прав власності на житло, а також даними про невикористання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду.

Документом, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідки з місць проживання ( після 1992 року ). Якщо громадянин змінював місце проживання на території України, то дана довідка видається АТ “Ощадбанк” або органом приватизації (управління комунального майна) з усіх місць проживання ;

особа перебуває у черзі на одержання житла, що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.