Цінова ситуація в Кіровоградській області у січні–грудні 2025 року

Індекс споживчих цін в області у січні–грудні 2025р. становив 107,3%

(в Україні – 108%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 8,4%.

На 31,6–5,1% зросли ціни на мед, шоколад, м’ясо та м’ясопродукти, сало, рибу та продукти з риби, олію соняшникову, продукти переробки зернових, маргарин, кондитерські вироби з цукру, яйця, хліб, безалкогольні напої, сири, кондитерські вироби з борошна, фрукти, кисломолочну продукцію, сметану, масло. Водночас подешевшали овочі (на 30,7%), олія оливкова (на 19,7%), цукор (на 9,1%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 17,7%, у т.ч.

на тютюнові вироби – на 30,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на послуги з прибирання сміття на 12%, тверде паливо – на 9,1%, утримання та ремонт

житла – на 6%, оренду житла – на 5,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,9%, що пов’язано

з подорожчанням амбулаторних послуг на 14% та послуг лікарень – на 13,2%.

Ціни на транспорт зросли на 11,1% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 33,9%, обслуговування та ремонту власних транспортних засобів – на 24,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 12,7%, що пов’язано з подорожчанням послуг місцевого телефонного зв’язку на 29,1%, мобільного зв’язку – на 21%, Інтернет послуг – на 10,9%.

Послуги освіти подорожчали на 9,9%, зокрема середня освіта – на 39%, вища освіта – на 6,8%, курси іноземної мови – на 9,7%, дошкільна освіта –

на 3,1%.

