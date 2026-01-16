Страхові виплати з 01 січня 2026 року: кому виплачують, коли і який розмір виплат

Одним з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування є страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Страховим випадком вважається:

нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (у тому числі встановлене чи виявлене у період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму;

нещасний випадок, що стався, або професійне захворювання, яке виникло внаслідок порушення застрахованим нормативних актів про охорону праці.

Страховими виплатами є грошові суми, які уповноважений орган управління виплачує застрахованій особі чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які на день смерті потерпілого мали право на одержання від нього утримання, а також дитина, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого.

З 01 січня 2026 року визначено мінімальні та максимальні розміри щомісячних страхових виплат для осіб, яким уперше встановлено стійку втрату професійної працездатності, залежно від ступеня втрати працездатності та середньомісячної заробітної плати.

Для потерпілих, яким починаючи з 01 січня 2026 року експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи вперше буде встановлено стійку втрату професійної працездатності страхові виплати здійснюються щомісяця:

потерпілому ‒ з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання (сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати, яку потерпілий мав до ушкодження здоров’я, причому максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати та мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату), а саме максимальний розмір щомісячної страхової виплати в перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності з 01 січня 2026 року становить 34 588 грн (8 647 грн х 4) грн та мінімальний розмір щомісячної страхової виплати в перерахунку на 100 % відсотків втрати професійної працездатності складає 8 647 грн;

особам, які мають право на страхові виплати у зв’язку із смертю годувальника ‒ з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на страхові виплати (суми страхових виплат особам, які мають на це право, визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого за вирахуванням частки, що припадала на потерпілого та працездатних осіб, які перебували на його утриманні, але не мали права на страхові виплати). Максимальний розмір щомісячної страхової виплати особам, які втратили годувальника, не може перевищувати сім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день настання права на страхову виплату складає 60 529 грн (7 х 8 647 грн) при цьому мінімальний розмір страхової виплати законом не встановлено.

Одноразова допомога виплачується:

потерпілому ‒ в місячний строк з дня визначення медико-соціальною експертною комісією стійкої втрати професійної працездатності (сума одноразової страхової виплати, визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату), а саме одноразова страхова виплата в разі стійкої втрати професійної працездатності відповідно до ступеня втрати професійної працездатності з 01 січня 2026 року склала 60 529 грн (7х 8 647 грн);

в разі смерті потерпілого ‒ у місячний строк з дня його смерті особам, які мають на це право (сума одноразової допомоги його сім’ї дорівнює сорока розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день настання права на страхову виплату та сума одноразової страхової виплати кожній особі, яка мала право на одержання утримання від потерпілого, а також його дитині, яка народилась протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює восьми розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день настання права на страхову виплату), а саме одноразова допомога сім’ї з 01 січня 2026 склала 345 880 грн (40 х 8 647 грн) та одноразова виплата кожній особі, яка була на його утриманні склала 69 176 грн (8 х 8 647 грн).

Антоніна ГАЇНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області