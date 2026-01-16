Цьогоріч змінилася сума допомоги при народженні дитини. Окрім того, запроваджуються нові види державної допомоги сім’ям з дітьми та продовжують діяти вже відомі виплати на дитину. Оформити їх може один із батьків дитини або опікун, з яким дитина постійно проживає.
Детальніше розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
Сума допомоги при народженні дитини: що змінилося
Одноразова допомога при народженні дитини:
- раніше: 10 320 грн одноразово, далі — 860 грн упродовж 36 місяців
- тепер: 50 000 грн одноразово.
«Пакунок малюка»
- раніше: 7 689 грн
- тепер: 8 451 грн.
Отримати «пакунок малюка» в натуральному вигляді (одяг, харчування тощо) або грошову компенсацію можна, як і раніше.
Нові види державної допомоги сім’ям з дітьми
У 2026 році впроваджено такі нові види допомоги:
- у зв’язку з вагітністю та пологами (для безробітних) — 7 000 грн/місяць
- для догляду за дитиною до досягнення нею 1 року — 7 000 грн/місяць, а для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/місяць
- для догляду за дитиною «єЯсла» від 1 до 3 років (якщо мати або інший законний представник вийде на роботу після того, як дитині виповниться рік) — 8 000 грн/місяць, а для дитини з інвалідністю — 12 000 грн/місяць.
«Пакунок школяра» надаватиметься і у 2026 році
Допомога учням першого класу — 5 000 грн на кожну дитину для придбання необхідного шкільного приладдя (канцелярських товарів), книжок, дитячого одягу та взуття, яке було запроваджено у 2025 році, надаватиметься і в 2026.
Виплати на дитину у 2026 році: що потрібно знати