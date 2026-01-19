BMW для ректора. Дві штуки

До позбавлення волі на дев’ять років засудили колишнього ректора Донецького національного медичного університету доктора медичних наук Петра Кондратенка. Так постановив 13 січня нинішнього року Вищий антикорупційний суд.

Згідно з цим же вироком, який ще не набрав сили, підлягає конфіскації все належне Кондратенкові майно. Також ВАКС застосував спецконфіскацію до двох авто, які начебто отримав Кондратенко як хабар.

Вирок ще не опубліковано в реєстрі судових рішень, і Кондратенкова позиція у цьому кримінальному провадженні, – широкій громадськості невідома.

Підозру Кондратенкові оголосили у лютому 2019 року. Ішлося про вимагання й отримання від представника ТОВ «Українські освітні послуги» двох автомобілів, BMW ХЗ та BMW Х5, – їх ректор начебто узяв як плату за прийом до вишу іноземців.

Варто зазначити, що 2018 року в Кропивницький перебрався міжнародний факультет ДонНМУ, а ректорат ще перебував у Краматорську. У 2018 – 2019 роках кропивницький підрозділ університету сильно лихоманило – виявилося, що ТОВ «Українські освітні послуги» як посередник між вишем й чужоземними абітурієнтами не перерахувало університету 37 мільйонів гривень, студентам загрожували відрахування й депортація. Стало відомо, що «Українські освітні послуги» зареєстровано у хрущовці в Харкові, а керує нею такий собі Саід Алі. Обізнані люди висловлювали припущення про неабиякий вплив пана Алі на керівництво університету.

Як сказав Петро Кондратенко (до усунення з посади) в інтерв’ю нашій газеті, «у нас нема іншого способу заробляти гроші, крім навчання іноземців». На цьому, здається, й погорів.