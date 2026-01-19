«У зв’язку з відмовою прокурора від скарги»

Несподівано завершилося кримінальне переслідування жителя Кропивиницького району Олександра Карлаша, який виманив у землячки майже півтора мільйона гривень, виплачених їй державою як матері загиблого на війні сина.

Андрій Ковтун загинув 26-річним 27 грудня 2022-го, захищаючи Україну. У червні 2023-го його посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня. Поховавши сина, Наталія Ковтун заходилася збирати документи для отримання компенсації. Знайомі порадили Карлаша, охарактеризувавши його як спроможного пришвидшити процес отримання тих коштів. У лютому 2024-го Наталія почала отримувати виплати. З кожної віддавала частку Карлашу. Спочатку – «за сприяння в прискоренні отримання компенсації». Далі – нібито на підтримку ЗСУ. Через кілька місяців, Наталія, нарешті прозрівши, заявила на шахрая в СБУ. У вересні 2024 року Карлаша затримали, це сталося одразу після отримання ним 300 тисяч гривень. А загалом виманив майже півтора мільйона. З-під варти вийшов після внесення застави в розмірі понад два мільйони гривень. Спочатку не визнавав вини, удавав себе жертвою провокації. Розказував, що брав у Наталії Ковтун гроші на зберігання. Але під час розгляду справи в Знам’янському міськрайсуді визнав себе винним і повернув потерпілій гроші. Каявся.

У вересні торік суддя Наталія Ябчик, визнавши його винним в особливо тяжкому злочині, призначила покарання у вигляді п’яти років ув’язнення, від якого ж сама й звільнила, давши можливість виправитися на волі. Згідно з вироком, випробування Карлаша триватиме три роки. Бо, на думку судді, «став на шлях виправлення».

У прокуратурі вирішили, що цей вирок – занадто м’який, і подали апеляцію. 13 січня 2026 року мав відбутися перегляд справи. Але не відбулося. «У зв’язку з відмовою прокурора від апеляційної скарги», – йдеться в ухвалі судової колегії.

Ой нерозважливо вчинила прокуратура, заявивши одразу після викриття Карлаша: «обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна».

Віктор Іваненко, «УЦ».