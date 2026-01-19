Привіт із 90-х

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізувала діяльність організованого злочинного угруповання з восьми осіб, які після звільнення з місць позбавлення волі системно займалися вимаганням і тероризували мешканців Олександрії на Кіровоградщині.

У результаті комплексних заходів затримано шестеро активних учасників угруповання, інші наразі переховуються. Фігуранти діяли за ієрархічною схемою з чітким розподілом ролей та вимагали у потерпілих гроші, а також заволодівали рухомим і нерухомим майном мешканців Олександрії.

Правоохоронці задокументували 14 епізодів, у яких злочинці вимагали з жертв до 10 тис. доларів за неіснуючі борги. У разі відмови потерпілих сплачувати так звані «борги», зловмисники погрожували розправою, вивозили людей у безлюдні місця, примушували оформлювати кредити та передавати отримані кошти членам угруповання.

Крім того, встановлено, що учасники угруповання підтримували зв’язки з «кримінальними авторитетами» для поповнення злочинного «общаку», який вони контролювали.

СБУ та Нацполіція затримали учасників банди під час «вибивання» з місцевого підприємця 3 тис. американських доларів неіснуючого боргу.

У ході спецоперації проведено 27 обшуків у домоволодіннях, транспортних засобах та гаражах фігурантів. За результатами слідчих дій вилучено великі суми коштів, 4 автотранспортні засоби, мобільні телефони, кілька одиниць вогнепальної зброї та вибухові речовини.

Наразі повідомлені підозри 6 учасникам угруповання за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.