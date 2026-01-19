Потрібні були гроші на наркотики

Так пояснив свої вчинки уродженець Знам’янки Артем Ковальчук, обвинувачений у державній зраді і спробі диверсії.

Його затримали у листопаді позаминулого року працівники СБУ, коли намагався підпалити трансформатор неподалік аеродрому «Канатове». У ході слідства з’ясувалося, що уродженець Знам’янки, мешканець Кропивницького Артем Ковальчук у серпні 2024 року отримав у Telegram від незнайомця, який назвався Іваном, представником іншої держави, ось яку пропозицію: за грошову винагороду інформувати про розташування об’єктів енергетики, шпиталів, ТЦК. Того ж дня Артем зняв камерою смартфона шпиталь і надіслав відео так званому Іванові, ще й повідомив про кисневу станцію на території медзакладу. У листопаді того ж року Артем, виконуючи інструкції Івана, поїхав до «Канатового», щоб спалити електропідстанцію неподалік. Облив легкозаймистою рідиною трансформатор, і раптом нагодилися правоохоронці.

Справу стосовно Ковальчука розглядав Кропивницький районний суд. Обвинувачений не заперечував обвинувачення. Казав, виконував завдання ворога, «бо вживав наркотики та хотів заробити швидкі гроші». Каявся. Зауважив, що його батьки пожертвували гроші на потреби ЗСУ.

Визнавши провину Ковальчука доведеною, суд нещодавно призначив йому покарання у вигляді увязнення на 15 років.

Віктор Іваненко, «УЦ».