«Має повагу серед колег»

Ви не повірите, але судді беруть, і не тільки цуценятами. Принаймні, колишнього суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара визнано винним в намаганні отримати неправомірної вигоди, простими словами – хабаря. Покарання – шість з половиною року реального ув’язнення з конфіскацією майна.

Щоправда, вирок Вищого антикорупційного суду ще не набрав законної сили, його навіть не опубліковано в публічному реєстрі, і Володимир Миколайович вважається невинуватим. Тому, розповідаючи про висунуте йому обвинувачення, послуговуватимемося частками «нібито» й «буцімто».

Почалася ця історія з того, що 21 лютого 2022 року пізнього вечора у селі Піщаний Брід Новоукраїнського району мотоцикліст збив на смерть велосипедистку. Як з’ясувалося у ході слідства, молодий чоловік і їхав надто швидко, і водійського посвідчення не мав, і мотоцикл був несправний (не діяло гальмо).

Справа потрапила в Добровеличківський районний суд. Підсудний каявся, пропонував родичеві загиблої компенсацію, але той був невблаганним: мовляв, нехай винуватець спокутує вину в неволі. 21 березня 2023 року винуватцеві оголосили вирок: три роки ув’язнення. Родич загиблої просив чотири. Винуватець же, вважаючи й цю кару надто суворою, поскаржився в Кропивницький апеляційний суд. Допомагати йому взявся такий собі В’ячеслав Даньшин, колишній працівник органів внутрішніх справ.

Знаючись із суддею апеляційного суду Гончарем, у травні 2023 року Даньшин начебто заходився клопотати перед ним за молодого чоловіка, з вини якого у Піщаному Броді загинула велосипедистка і якому дуже не хотілося у в’язницю. Гончар, якому в складі колегії випало переглядати цю справу, нібито попросив три тисячі доларів за призначення фігурантові умовного, не пов’язаного з позбавленням волі, покарання. Також Гончар начебто поставив умову: щоб родич загиблої не скаржився на такий присуд. Даньшин нібито повідомив про це свого довірителя, але зажадав суттєвішої винагороди, збільшивши її на 350 доларів (хотів узяти їх собі, за клопоти). Але винуватець ДТП і родич загиблої так і не досягли примирення, і 31 травня 2023 року Даньшин начебто доповів про це Гончару. Той же нібито так загорівся додатковим заробітком, що навіть за таких непевних обставин погодився за гроші пом’якшити вирок – замінити три роки позбавлення волі на півтора. 15 червня 2023 року Гончар начебто висловив Даньшину нову пропозицію: за десять тисяч доларів забезпечить фігурантові умовне покарання, яку б позицію не займав родич загиблої. Нібито домовилися, що гроші лежатимуть у Даньшина, поки судова колегія не ухвалить потрібне рішення. 1 серпня 2023 року Даньшин отримав гроші від свого довірителя. 28 вересня 2023 року судова колегія під головуванням Гончара, всупереч його намірам, залишила вирок Добровеличківського райсуду без зміни. Даньшин повернув гроші. 26 жовтня 2023 року йому й Гончару вручили повідомлення про підозру. Виявляється, їхні розмови прослуховувалися правоохоронцями. У приміщенні Кропивницького апеляційного суду відбулися обшуки.

У ході досудового слідства Даньшин уклав угоду зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Він визнав себе посередником у хабарницькій оборудці і пообіцяв давати свідчення у розгляді справи стосовно Гончара. Також зобов’язався пожертвувати 50 тисяч гривень на потреби Збройних сил. 7 березня 2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок стосовно Даньшина. Визнавши його винним, ВАКС призначив символічне покарання: до в’язниці (на п’ять років) потрапить лише за умови, якщо вчинить щось кримінальне протягом найближчих трьох. Отже, Даньшин підклав Гончару велику свиню, уклавши угоду із САП.

З листопада 2023 року пан Гончар не одягав мантії – Вища рада правосуддя відсторонила від роботи. Через рік ВРП постановила звільнити його із суддівської посади. В одному з документів ВРП зазначено: «Суддя Гончар В.М. допустив поведінку, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду».

З документів, оприлюднених ВРП, випливає, що Гончар вважає себе невинуватим. Так, Гончар запевняв дисциплінарну палату ВРП, що твердження про вимагання ним неправомірної вигоди – вигадка, «оскільки беззаперечних доказів такого факту матеріали кримінального провадження не містять, не містять відомостей про отримання ним якоїсь неправомірної вимоги».

Під варту Гончара не брали. І от 12 січня 2026 року ВАКС постановив вирок стосовно нього. Очевидно, документ грунтується на вироку стосовно Даньшина. Тільки покарання – дуже різні. У в’язницю нікому не хочеться, а колишньому судді у шістдесят років з гаком – і поготів.

І наостанок. Ось яку характеристику надало улітку 2024 року Першій дисциплінарній комісії ВРП керівництво Кропивницького апеляційного суду: «Гончар В. М. під час роботи на посаді судді Кропивницького апеляційного суду зарекомендував себе як кваліфікований юрист, відповідальний суддя, який спрямовує свою роботу на забезпечення своєчасного та якісного розгляду судових справ. Приділяє увагу підвищенню рівня своєї кваліфікації, вивченню змін до законодавства та судової практики. Дисциплінований, урівноважений, тактовний і ввічливий під час спілкування з колегами, сторонами в судовому процесі. Бере участь у зборах суддів щодо вирішення внутрішніх питань суду. Має повагу серед колег».

Віктор Іваненко, «УЦ».