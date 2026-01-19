Не треба даму чіпать!

Народна прикмета: правоохоронці скривдили Юлію Тимошенко – грядуть вибори!
Подіями минулого тижня стали обшук в офісі «Батьківщини», висунута Юлії Тимошенко підозра в підкупі народних депутатів, оприлюднення аудіозаписів її переговорів з нардепами і, звичайно ж, бурхлива реакція самої ЮВТ на все, що відбувається.
А як ставляться до цього широкі народні верстви? Щоб з’ясувати їхні настрої, «УЦ» вирішила залучити соціологів. Перебравши з десяток соціологічних компаній, ми зупинилисяр на найавторитетнішій – Інституті Геллапа. Зателефонували у Вашингтон, домовилися. Через день американські соціологи вже були в Кропивницькому. Ви їх, звісно, бачили в середмісті – в оранжевих костюмах. І от є результати.
Респондентам пропонувалося вибрати прийнятні їм відповіді на три прості запитання.
Як ви відреагували на висунуту НАБУСАПом підозру Ю.В.Тимошенко в підкупі народних депутатів?
Повірив – 25%.
Не повірив – 13%.
Не чув, не знаю – 10%.
Байдуже – 52%.
Ваша емоційна реакція на черговий політичний скандал?
Обурився – 7%.
Засмутився – 0%.
Зрадів – 20%.
Байдуже – 73%.
На вашу думку, чим закінчиться вся ця історія?
Нічим – 50%.
Судом і обвинувальним вироком – 10%.
Юлю оберуть президентом – 25%.
Байдуже – 15%.
Через заметілі й морози вашингтонці застрягли в Кропивницькому і вже кілька днів нудьгують без діла. Пропонуйте теми, які, на ваш погляд, потребують соціологічного дослідження, а ми попросимо американців попрацювати.
З такими друзями й ворогів не треба