Не треба даму чіпать!

Народна прикмета: правоохоронці скривдили Юлію Тимошенко – грядуть вибори!

Подіями минулого тижня стали обшук в офісі «Батьківщини», висунута Юлії Тимошенко підозра в підкупі народних депутатів, оприлюднення аудіозаписів її переговорів з нардепами і, звичайно ж, бурхлива реакція самої ЮВТ на все, що відбувається.

А як ставляться до цього широкі народні верстви? Щоб з’ясувати їхні настрої, «УЦ» вирішила залучити соціологів. Перебравши з десяток соціологічних компаній, ми зупинилисяр на найавторитетнішій – Інституті Геллапа. Зателефонували у Вашингтон, домовилися. Через день американські соціологи вже були в Кропивницькому. Ви їх, звісно, бачили в середмісті – в оранжевих костюмах. І от є результати.

Респондентам пропонувалося вибрати прийнятні їм відповіді на три прості запитання.

Як ви відреагували на висунуту НАБУСАПом підозру Ю.В.Тимошенко в підкупі народних депутатів?

Повірив – 25%.

Не повірив – 13%.

Не чув, не знаю – 10%.

Байдуже – 52%.

Ваша емоційна реакція на черговий політичний скандал?

Обурився – 7%.

Засмутився – 0%.

Зрадів – 20%.

Байдуже – 73%.

На вашу думку, чим закінчиться вся ця історія?

Нічим – 50%.

Судом і обвинувальним вироком – 10%.

Юлю оберуть президентом – 25%.

Байдуже – 15%.

Через заметілі й морози вашингтонці застрягли в Кропивницькому і вже кілька днів нудьгують без діла. Пропонуйте теми, які, на ваш погляд, потребують соціологічного дослідження, а ми попросимо американців попрацювати.