Перспектива центральної площі

І знову наш співрозмовник – начальник управління капітального будівництва Кропивницької міської ради Сергій Білокінь. Цього разу говорили про перспективи площі Героїв Майдану. Повідомлення про те, що на її реконструкцію планується витратити понад 90 мільйонів гривень, набуло суспільного резонансу. Думки містян розділилися – від «давно пора» до «не на часі». Разом розберемося.

– Історія реконструкції площі почалася не вчора, а ще у 2017 році. Тоді громадськість вимагала замість знесеного пам’ятника Кірову встановити знак пам’яті героїв Небесної сотні. Управління архітектури провело конкурс, але переможця не було визначено, – зазначив Сергій Валентинович. – На цьому і зупинилися. А встановлювати новий пам’ятний знак на площі, яка розвалюється, це нісенітниця. Вже у 2019 році до програми управління капітального будівництва було внесено кошти для реалізації передпроектних пропозицій. Тоді збиралися міські архітектори, викладачі архітектурних факультетів, які представляли свої концепції. Перемогла проектна компанія «Гільдія зодчих».

Слід нагадати, що в березні 2020 року «УЦ» представляла читачам концепцію «Гільдії зодчих». Вона передбачала нове покриття – покостівський граніт та лабрадорит. Два тони: темно- і світло-сірий. Три фонтани. Символ гідності. Озеленення, в тому числі вздовж Великої Перспективної. 90,8 мільйона гривень – з урахуванням вартості фонтанів, інженерних мереж, освітлення, штучного поливу, реконструкції зелених насаджень, лавок, арт-об’єктів.

На засіданні архітектурно-містобудівної ради у 2021 році було погоджено ескізний проект. Тоді ж почали розробляти проектно-кошторисну документацію. На 22-й рік в бюджеті було закладено кошти для початку реконструкції площі. Почалася велика війна, роботи зупинилися.

Коли почали ремонтувати вулицю Театральну, містяни звернули увагу на стан площі. Вона, до речі, теж входить до маршруту безбар’єрності. Крім цього її включено у стратегію розвитку міста до 2030 року. Плюс ще й у інвестиційні проекти Кропивницького.

– Резонанс почався з того, що в бюджеті міста на 2026 рік закладено 2,5 мільйона гривень на площу Героїв Майдану, – пояснив Сергій Білокінь. – Це кошти на проектування. Те, що було почато у 2021 році, вже не актуально. Змінилися норми, цінова політика. Багато чого потрібно переглянути, відкоригувати, щоб подати на міністерство регіональної політики достойний проект, аби залучити державне фінансування.

За словами начальника УКБ, розробка проектно-кошторисної документації – тривалий процес. До того ж вона має пройти експертизу, бути схваленою. До витрачання 90 мільйонів ще дуже далеко. А це можуть бути і грантові кошти, і комерційні.

– Про будь-яке будівництво можна говорити остаточно, коли воно завершено. Тоді запрошуйте ревізорів, перевіряйте, як використані кошти. А поки що панікувати, тим більше докоряти у недоцільності використання грошей, не варто. Необхідно думати й про завтрашній день, – підкреслив Сергій Білокінь.

У 2020 році в «Гільдії зодчих» для «УЦ» сказали: «Нам цікаво та приємно працювати на благо міста. Хочемо зробити щось абсолютно нове, свіже. Окрім професійного інтересу, ми хочемо, щоб сюди приходили, приїжджали з інших міст та захоплювалися побаченим».