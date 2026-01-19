З такими друзями й ворогів не треба

Перша чверть XXI століття – яскраве підтвердження, що диктаторські режими набагато стійкіші та послідовніші у своїй людожерській політиці, ніж демократичні держави – у захисті цінностей цивілізації. У Старій Європі та Новому Світі політики так часто змінюють пріоритети та точки зору, що простежити за всіма цими кульбітами не встигають навіть медіа, не кажучи вже про звичайних громадян. А нове керівництво будь-якої країни просто неминуче змінює політичний порядок денний, або, як полюбляє казати Володимир Зеленський, – адженту.

Для України у стані війни – це двічі болісна тема. З одного боку – Кощій Беззмінний (не плутати з Безсмертним), а з іншого – регулярні вибори в країнах-союзниках, які легко можуть змінювати конфігурацію «коаліції охочих». У цьому сенсі можна зрозуміти наївне бажання президента України отримати від партнерів унікальний документ, «…щоб це був такий папірець, за наявності якого ні Швондер, ні будь-хто інший, не міг би навіть підійти до дверей моєї квартири. Остаточний папірець, фактичний, справжній, броня!». Автор цих слів – професор Преображенський, якщо пам’ятаєте, – був немолодою людиною, і на його вік такого «папірця» могло б і вистачити, але вірити в довговічність документа, підписаного тимчасовими правителями, дуже необачно.

А те, що багато сьогоднішніх керівників країн і міжнародних організацій – тимчасові, на жаль, доводить 2026 рік, який може стати для них останнім роком правління.

Єдина країна, за яку можна бути спокійним, – російська федерація. Осінні вибори до державної думи нічого не змінять в агресивній політиці сусідньої (от не пощастило нам!) країни. Кандидати до парламенту будуть навипередки доводити свою лояльність лідеру і демонструвати готовність знищити Україну.

Навряд чи варто очікувати, що на наших проблемах відіб’ється результат виборів в далекій Бразилії. Президенту Лулі нещодавно виповнилося 80, і – процитую дует відомих авторів – «похилий вік не дозволяє сподіватися, що він колись порозумнішає».

Дональд Трамп лише на рік молодший за Лулу, але у нас, на жаль, немає вибору, як немає й іншого Трампа – будемо сподіватися на цього. У листопаді в Штатах пройдуть вибори, на яких будуть переобирати всіх 435 членів Палати представників і 35 із 100 сенаторів. Це стане важливим моментом для президента США в його участі у вирішенні наших проблем. І можете бути впевнені, що вибір Дональд Трамп зробить виключно на свою користь. Було б добре – і на нашу.

У квітні Віктор Орбан вперше за 20 (!) років свого прем’єрства зіткнеться з по-справжньому сильним опозиціонером – Петером Мадяром. Передбачити результати битви за Угорщину складно, але те, що Орбан розігруватиме антиукраїнську карту, – ясно як божий день. Загалом, заголовок матеріалу – це про нього.

Навряд чи сильно вплинуть на монолітність партнерів України вибори нового президента Португалії. Зате на становище великої української діаспори – цілком можуть. Зауважу, що їх там близько ста тисяч.

А ось те, що Україна виявиться однією з тем на виборах в Ізраїлі, можна не сумніватися. Хоча і не головною. Далеко не всі ізраїльтяни задоволені позицією Нетаньягу в цьому питанні. А кваліфікована допомога воюючого Ізраїлю була б дуже корисна нашій країні.

Болгарія за останні роки стала чемпіоном Європи з позачергових виборів. І якщо їхні склади з радянськими мінами і снарядами ще не спорожніли, то нашим дипломатам потрібно бути особливо уважними і обережними. Дурна історія з призначенням сексолога-психолога Олесі Ілащук послом у Болгарії вже призвела до серйозного інциденту з арештом її сина за звинуваченням у жорстокому вбивстві.

Серйозна боротьба очікується на парламентських виборах у Швеції. Там розгорнеться змагання між правим блоком і соціал-демократами. Зрозуміло, що тема підтримки (або непідтримки) України та біженців буде актуальною.

Трохи заспокоює те, що у Великій Британії, Франції та Німеччині в календарі на 2026 рік немає чергових парламентських виборів. Але тільки трохи. Тому що в усіх трьох провідних країнах «коаліції охочих» у влади немає стійкої більшості, а в лавах опозиції антиукраїнські настрої – дуже сильні.

Можна було б продовжити наш тревел-тур, але, повірте, настрою він вам не додасть. Сподіваємося тільки на себе, а все інше – приємний бонус.