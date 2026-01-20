У січні 2026 році змінилась гранична величина соціальної пільги і тепер становить 4 660 грн

Хто має право на призначення пільги залежно від доходів?

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються деяким категоріям громадян залежно від сукупного доходу сімʼї ‒ за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сімʼї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2026 році, становить 4660,00 грн).

Механізм реалізації права на отримання пільг із урахуванням середньомісячного сукупного доходу сімʼї визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сімʼї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389.

Головне управління нагадує, що у пільговиків, які протягом минулого року одержували пільгу на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням доходу, право на виплату закінчилось 31 грудня 2025 року.

Чи потрібно звертатись до Пенсійного фонду України?

Право на отримання пільг на новий період з 01 січня 2026 року буде визначено автоматично органами Пенсійного фонду України відповідно до доходів, які були отримані сімʼєю пільговика за період з липня по грудень 2025 року.

Право на отримання пільг на новий період з січня 2026 року буде визначено автоматично органами Пенсійного фонду України відповідно до доходів, які були отримані сімʼєю пільговика за період з липня по грудень 2025 року. Пільговику додатково звертатись до органів Фонду не потрібно, крім випадку, коли у пільговика відбулись зміни (у складі сімʼї, місці проживання, переліку послуг, на які призначено пільги, закінчення терміну дії пільгового посвідчення або подання заяви на придбання твердого палива та скрапленого газу, яка подається щороку).

Водночас наголошуємо, що учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблого (померлого) ветерана війни, членам сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України пільги на житлово-комунальні послуги надаються незалежно від отриманих доходів.

Олена РОМАНЧЕНКО, Заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області