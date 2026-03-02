Етюди про традиції та культурну дипломатію

Минулої суботи в обласному Центрі народної творчості відбулася творча зустріч з учасниками Київського фотоклубу «9х12» за підсумками проведення фотовиставки «Зимові етюди». На ній були присутні учасники місцевого фотоклубу «Колаж», поціновувачі фотомистецтва та журналісти. Вони ознайомилися з експозицією фотовиставки, яка презентує 60 світлин одинадцяти київських авторів і відображає не лише красу зими Подніпров’я та Карпат, а й знайомить з обрядовістю святкування Різдва та Нового року.

Як зазначила ведуча заходу, провідний методист ОЦНТ Ольга Касян: «Зима психологічно найсуворіша пора року в наших краях. Так було і в давні часи. На жаль, нелегка ситуація настала і знову. Щоб пережити цю важку пору, ще у давнину люди прикрасили її святами і магічними дійствами. Наші предки прагнули допомогти народитися весні та повернутися до світла й тепла, винагороджували один одного за працю протягом цілого року, бажали радості та добробуту на наступний час, виконували різноманітні дії для здійснення своїх бажань та привернення добра і відлякування злих сил».

Фото, представлені на виставці, якраз і розповідають про Україну і про збережені в ній традиції. Глядачі, серед яких були і досвідчені фотохудожники і учні Кропивницького професійного ліцею сфери послуг та торгівлі, побачили на них святкування Різдва і Нового року, а саме Василя і Меланки на Подніпров’ї та в Карпатах.

Далі член президії Національної спілки фотохудожників України, засновник та голова фотоклубу Андрій Чекановський розповів про історію клубу «9х12», про його участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, пленерах і виставках. Він попросив вшанувати хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників, «завдяки яким ми можемо збиратися, можемо реалізовувати свою любов до України у різних мистецьких творах».

З його розповіді присутні дізналися, що клуб існує з 1997 року. За цей час з нього вийшло багато фотожурналістів, кінооператорів та професійних фотографів. Колись в нього входило до сотні учасників щороку. Нині близько 30 осіб. У ті благополучні часи при клубі діяла фотошкола для молоді. А з засиллям цифрової технології учнів поменшало, тому клуб переорієнтувався на роботу з виставками і фотоконкурсами. Це також дало можливість налагодити спілкування між фотографами різних міст, щоб вони відчули себе спільнотою. «Кожна фотогромада має свій стиль, трохи інакше бачить певні теми. Цей калейдоскоп підходів, тем, стилістики дуже цікавий, – наголосив Андрій Чекановський. – Тепер у Києві не тільки ми робимо виставки. Нині є вибір для різних жанрів, стилів, напрямків. Одночасно у Києві проходить шість-сім виставок. Ми можемо задовольнити уподобання багатьох».

Ще один вагомий напрямок роботи клубу «9х12» це міжнародна культурна дипломатія. Вона проходить під час виставок та фотографічних пленерів у різних країнах. «В Україні, на жаль, фотографічні пленери дуже рідко організовують. Але за кордоном, у найближчих сусідів, адміністративні громади працюють над політикою позитивного іміджу. А фотографія у цьому плані дуже ефективна. Якщо запрошено на пленер клуби з п’яти-шести міст, потім цю виставку показують у цих містах інших країн. Це посилює цікавість, зв’язки та культурний обмін. Таким чином місто заявляє про себе», – зазначив пан Андрій.

У цьому сенсі представникам нашої обласної та міської влади, які займаються розвитком культурних зв’язків та іміджем нашого міста, є над чим подумати.

Про свою участь в роботі клубу та створенні «Зимових етюдів» розповіли також член Національної спілки фотохудожників України Володимир Циба та учасник фотоклубу «9х12» Ігор Сіренко. Досвід, яким вони поділилися, є цікавим і дуже корисним для наших фотомайстрів. І не тільки.

У фіналі зустрічі гості висловили захват від архітектури нашого міста та запропонували організувати тут в майбутньому фотопленер. «Було б цікаво, якби його учасників зустрів сам Кропивницький!», – наголосив Андрій Чекановський.