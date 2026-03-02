Звісно, можна було б використати прекрасні літературні визначення «зухвалість» або «нахабство», але ці слова хоч зрідка, але використовуються в позитивному контексті, а «борзота» – ніколи. Тут із сенсами все однозначно.

Минулого тижня знову відзначився генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Цей 50-річний топ-менеджер вже десяток років керує великою державною компанією. Про його видатні успіхи на цій посаді особливо не розповідатиму. Скажу тільки, що новації «УП» не надто помітні неозброєним оком і сильно нагадують свіжоперефарбований старий сарай. Сам же Смілянський перетворився на справжній тригер для українського суспільства, більша частина якого живе далеко за межею бідності.

На тлі цієї величезної совкової структури «Нова пошта» справляє таке саме враження, як «Тесла» поряд з маршруткою. Вже одне це наводить на думку про явно перебільшену «топовість» менеджера Смілянського. Втім, лідерство в рейтингу «Борзоти» він заслужив виключно своїм постійним хейтом в соціальних мережах. На кожен негативний коментар Ігор має відповідь, причому на тому ж рівні плінтуса. Якщо посилаєш матом того, хто послав тебе, – ви на рівних. Але є нюанс: на рівних – тільки в тому випадку, якщо ти – не керівник державної компанії і не публічна особа, а пересічний мережевий жлоб. Хотів би ти цього чи ні, твоє хамство асоціюється зі структурою, якою керуєш.

Не сумніваюся, тепер найдрібніший конфлікт у будь-якому відділенні «Укрпошти» не обійдеться без фрази: «У вас тут всі такі самі, як ваш директор!». І, можливо, не без підстав – те, що дозволяє собі бос, на своєму рівні може повторити рядовий співробітник.

Для тих, хто не в курсі, далі – кілька висловлювань гендиректора Смілянського.

Яніна Соколова, беручи у Смілянського інтерв’ю, запитала, чи не соромно отримувати таку високу, за українськими мірками, зарплату – 970 тисяч гривень на місяць. «Ні. Це 15 тисяч євро. Я до “Укрпошти” мав 50 тисяч доларів на місяць. І щось мені підказує, що після «Укрпошти» я буду мати, мабуть, більше», – відповів той.

А ця цитата – з Фейсбуку:

«Якщо ти здоровий чоловік та жінка і сьогодні працюєш на мінімалку, то, вибачте, ви хворий на голову, коли в Україні мільйони вакансій».

Чесно кажучи, я сильно посперечався б з паном Смілянським, хто саме «хворий на голову». Упевнений, що цей діагноз можна сміливо поставити міністру, який підписав з ним такий контракт.

Ніяк не сяде до в’язниці легендарна ексголова Хмельницької МСЕК. Несподівано для всіх Тетяна Крупа подала виправлену податкову декларацію, в якій раптово «знайшлися» мільйони готівки, рахунок у Польщі та додаткове майно, записане на чоловіка. Усе це з’явилося на тлі завершеного розслідування, де Крупу підозрюють у незаконному збагаченні на 160 мільйонів гривень і виведенні коштів за кордон.

Знайшлися і срібні ложечки, і 68 об’єктів нерухомості та земельних ділянок, і ще один Porsche Cayenne, і сережки з брюліками, ну і, зрозуміло, ще центнер готівки.

Зрозуміти логіку Крупи нормальній людині важко: чи то мадам рішуче стала на шлях виправлення, чи то вирішила зафіксувати свої статки, щоб коли-небудь потім стягнути з держави все до цента.

І в армії – все як у людей. ДБР оголосило про підозру начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад майору Костянтину Свиридову. В ході розслідування виявлено корупційну схему при постачанні продовольства для ЗСУ в Дніпропетровській області. Начпрод підписував фіктивні накладні постачальнику продовольства, а натомість отримував половину прибутку від схеми. Крали на пару не менше мільйона гривень на тиждень.

Слідчі встановили, що 2024 року майор Свиридов придбав елітні апартаменти на острові Балі вартістю 190 тисяч доларів. А ще BMW X6 M за $56 500, Mazda CX-5 за $23 800 та одяг від Louis Vuitton та Dior на кілька мільйонів гривень.

На відміну від тисяч українських військових, які роками не мають відпусток, Свиридов тричі на рік їздив відпочивати за кордон. В його списку поїздок – Мальдіви, Японія, Антарктида та індивідуальний тур Америкою.

Зауважте, це тільки майор, навіть не полковник!

Ну і на закінчення – фраза президента Зеленського, для якої також легко знайти визначення:

«Те, що в Україні корупції більше, ніж в інших європейських країнах, – брехня. Абсолютна брехня».