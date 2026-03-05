Право на індексацію пенсій з 1 березня 2026 року мають…

Перша категорія – одержувачі пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі ‒ Закон № 1058).

З 01 березня 2026 року їхня проіндексована заробітна плата для обчислення пенсії становить 9 992,40 грн (8 913,83 грн х 1,121). Після цього розрахунок пенсії проводився звичайним способом, за формулою, визначеною статтею 27 Закону № 1058.

Індексації на коефіцієнт 1,121 підлягають пенсії, призначені до 1 січня 2021 року.

З метою зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки, визначено коефіцієнти індексації для пенсій, призначених у 2021‒2025 роках.

Зокрема, для пенсій, призначених у 2021 році, коефіцієнт індексації становить 1,061, проіндексована заробітна плата для обчислення пенсії становитиме 10 231,37 грн (9 643,14 х 1,061);

для пенсій, призначених у 2022 році, ‒ 1,061, проіндексована заробітна плата для обчислення пенсії становитиме 12 037,37 грн (11 345,30 х 1,061);

для пенсій, призначених у 2023 році, ‒ 1,048, проіндексована заробітна плата для обчислення пенсії становитиме 13 266,50 грн (12 658,88 х 1,048);

для пенсій, призначених у 2024 році, ‒ 1,036, проіндексована заробітна плата для обчислення пенсії становитиме 14 370,64 грн (13 871,28 х 1,036);

для пенсій, призначених у 2025 році, ‒ 1,024, проіндексована заробітна плата для обчислення пенсії становитиме 15 418,46 грн (15 057,49 х 1,024).

За результатами проведеного перерахунку підвищення отримають майже 221 тис. пенсіонерів, які отримують пенсії відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Середній розмір підвищення становить 519,2 грн.

Друга категорія – одержувачі пенсій за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсія яким була призначена до 31 грудня 2024 року.

На 12,1 % збільшився їхній основний розмір пенсії (без урахування надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії), обчислений відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Перерахунок проведено майже 15,5 тис. пенсіонерів із числа військовослужбовців. Середній розмір підвищення становить 1 762,03 грн.

Третя категорія – одержувачі пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, пенсія яким призначена виходячи з 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати.

До 1 березня 2026 року 5-кратний розмір мінімальної заробітної плати для обчислення пенсій інвалідам-ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС складав 25 861,34 грн, а з 01 березня 2026 року він становить 28 990,55 грн (25 861,34 грн х 1,121). Потім цей 5-кратний розмір мінімальної заробітної плати множиться на відсоток втрати працездатності і таким чином визначається розмір пенсії.

Водночас, “чорнобильським” законом визначено, що мінімальні розміри пенсій для осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС також перераховані і не можуть бути меншими:

І група – 20 653,55 грн (100% середньої заробітної плати за попередній, 2025 рік); ІІ група – 16 522,84 грн (80% середньої заробітної плати за 2025 рік); ІІІ група – 12 392,13 грн (60% середньої заробітної плати за 2025 рік).

Перерахунок проведено 701 пенсіонеру ‒ “чорнобильцю”. Середній розмір підвищення становить 2 046,00 грн.

Четверта категорія ‒ “спецпенсії”. Розміри пенсій, призначених відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” (без урахування надбавок, підвищень, пенсії за особливі заслуги перед Україною) та які призначені до 31 грудня 2025 року включно, підвищилися на коефіцієнт 1,121.

У разі поновлення раніше призначеної пенсії відповідно до вище зазначених законів, така пенсія також підлягала індексації.

Перерахунок проведено майже 800 пенсіонерам ‒ отримувачам “спецпенсій”. Середній розмір підвищення становить 1 282,83 грн.

Усім вищезазначеним категоріям осіб індексацію проведено в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом № 1058 (на 01.03.2026 – 2 595,00 грн). Тобто після проведення індексації розмір пенсії не повинен перевищувати 25 950,00 грн.

Якщо у разі проведення індексації пенсії сума збільшення не досягала 100 грн, встановлено щомісячну доплату до пенсії в сумі, що не вистачає до 100грн.

Тобто розмір збільшення в результаті перерахунку не може бути менше 100 грн і не може перевищувати 2 595,00 грн.

Сума додаткових видатків на фінансування пенсій після проведеної індексації становить майже 115 млн грн.

Олена Романченко, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області