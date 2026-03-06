Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році: головне для військовослужбовців

Військовослужбовці можуть отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році. Про розмір допомоги та підстави її отримання розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
Розмір допомоги
Кошти виплачуються один раз у розмірі місячного грошового забезпечення.
Підстави для виплати
Матеріальна допомога може надаватися у разі:
- інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини
- якщо подія сталася у грудні 2025 року або у 2026 році та допомогу не було отримано в рік настання події:
- смерті дружини (чоловіка), дітей або батьків військовослужбовця
- народження або усиновлення дитини
- захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит В або С
- порушення стану здоров’я військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків, що підтверджено відповідними медичними документами*
*повний перелік підстав визначений дорученням Міністра оборони України від 4 січня 2026 року № 38/уд.
Як отримати
Подайте рапорт командиру, у якому зазначте підстави для надання допомоги та додайте документи, що підтверджують наявність таких підстав.
Виплата здійснюється на підставі наказу командира в межах наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого у кошторисі.
Де отримати безоплатну юридичну підтримку
Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашому випадку, допоможуть скласти рапорти.
Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.
Як звернутися до системи надання БПД:
Марія Римик: зв’язкова Романа Шухевича з «кришталевим характером»