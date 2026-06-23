ДПС взяла участь у фермерському форумі: діалог про податки, землю та роботу агросектору

Про оподаткування агросектору та взаємодію держави з виробниками сільськогосподарської продукції говорили учасники ІV Всеукраїнського фермерського форуму, участь в якому взяли представники ДПС.

Серед основних тем – реєстрація податкових накладних, адміністрування земельного податку, мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) щодо земель постійного користування, а також особливості оподаткування прифронтових, окупованих та постраждалих територій.

Як відзначив заступник Голови ДПС Андрій Троцко, ДПС постійно працює над автоматизацією процесів і вдосконаленням ризик-орієнтованого підходу.

«На сьогодні показник зупинення реєстрації податкових накладних становить близько 0,15 %, тоді як на початку 2025 року він сягав 0,74 %», – розповів Андрій Троцко.

Також значно скоротилася кількість платників, яких відносять до ризикових. Порівняно з початком року їх стало на 55 % менше – наразі по всій Україні в усіх галузях таких суб’єктів налічується близько 12,5 тис.

Він також роз’яснив підхід до податкового контролю та критеріїв аналізу діяльності платників.

«Є такий критерій як середньогалузеве навантаження. Він використовується для того, щоб звернути увагу на платників, які суттєво відхиляються від показників, провести аналітичне дослідження і, за потреби, перевірити наявність можливих ризиків чи схем», – акцентував заступник Голови ДПС.

Окрему увагу учасники приділили земельному податку та мінімальному податковому зобов’язанню (МПЗ). Так, відповідно до законодавчих норм МПЗ не може бути меншим ніж 700 грн/га, а для земель із часткою ріллі ≥50 % – 1400 грн/га.

Якщо платник володів або користувався земельною ділянкою не весь рік, МПЗ спочатку розраховується пропорційно кількості місяців користування землею. Після цього отриману суму порівнюють із мінімальним розміром МПЗ: 700 грн за гектар, а для земель, де рілля займає не менше 50 % площі, – 1400 грн за гектар.

Андрій Троцко пояснив, що ключовими джерелами даних є Державний реєстр речових прав та Державний земельний кадастр. Саме на їх основі формуються податкові нарахування, що іноді призводить до розбіжностей через неоновлені або продовжені договори. Тому дуже важливо фермерам своєчасно вносити зміни до реєстрів.

Окремо було зазначено, що раніше виникали випадки подвійного нарахування МПЗ при зміні власника або орендаря землі протягом року. Причиною були розбіжності в реєстрах та автоматичне застосування мінімальної ставки до кожного користувача.

Для врегулювання ситуації ДПС звернулася до Міністерства фінансів і на сьогодні питання вирішено. Вже оновлено програмне забезпечення, і система автоматично враховує періоди користування, що дозволило усунути проблему.

Заступник Голови ДПС також відзначив, що податкова служба сьогодні максимально орієнтована на комунікацію з платниками та розвиток сервісної моделі.

«На сьогодні ми максимально спрямовані на спілкування з платниками. Для платників створено Офіси податкових консультантів, де можна отримати роз’яснення, доступні консультації також в онлайн-пунктах. Передбачена також гаряча лінія для звернень і реагування», – підкреслив він.

Під час форуму представники ДПС підтвердили готовність до подальшого діалогу з бізнесом та відкритість до спільного пошуку рішень, спрямованих на підвищення прозорості податкових процедур та підтримки фермерства. За результатами обговорення всі порушені учасниками питання будуть опрацьовані разом із відповідними органами влади для їх належного та ефективного вирішення.