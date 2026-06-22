ДПС на Генеральній асамблеї IOTA: майбутнє податкових адміністрацій – у довірі, розвитку аналітики та цифрових сервісах

Податкова служба – це не про кількість перевірок та тотальний контроль. Це про довіру між платниками та державою, про розвиток сервісів та нові можливості для платника. Про це під час 30-ї Генеральної асамблеї IOTA – Внутрішньо-європейської організації податкових адміністрацій зазначила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Членами IOTA є 46 європейських податкових адміністрацій, в тому числі і Україна.

«Якісна трансформація податкової багато в чому залежить від активного та ефективного впровадження штучного інтелекту та поведінкових інсайтів у податковому адмініструванні. Саме це про якісні зміни: від контролю – до аналітики, від реагування на порушення – до їх попередження, від складних процедур – до зручних сервісів», – сказала вона.

Під час нового формату стратегічного діалогу DG Panel учасники обговорювали, якою має бути податкова адміністрація 2030 року.

«Я глибоко переконана, що майбутнє податкових адміністрацій визначатиметься якістю даних, аналітики та цифрових сервісів. Водночас ключовими умовами успішної трансформації залишаються довіра платників, прозорість використання технологій, проактивні сервіси та інституційна стійкість», – додала очільниця ДПС.

Також обговорили питання використання AI для виявлення ризиків і шахрайства, розвитку проактивних сервісів, впровадження персоналізованих комунікацій з платниками, забезпечення етичності та підзвітності автоматизованих рішень.

Леся Карнаух зазначила, що Україна не просто переймає міжнародний досвід. Вона поділилася досвідом, бо попри війну ДПС не лише забезпечує стабільне адміністрування податків.

«Ми продовжуємо цифрову трансформацію, розвиваємо електронні сервіси, впроваджуємо нові підходи до управління ризиками та змінюємо саму філософію взаємодії з платниками», – сказала вона.

Леся Карнаух окремо відзначила, що сьогодні Україна займає гідне та поважне місце в професійній спільноті IOTA.

«Під час дискусії про майбутнє IOTA було важливо почути, що професійна спільнота не лише високо оцінює роботу ДПС, а і чітко розуміє, що архітектура європейського податкового простору майбутнього неможлива без України. Саме тому мене було запрошено виступити в якості спікера щодо викликів, які наразі є перед податковими – членами ІОТА, на яких стратегічних питаннях наступні 5 років ІОТА повинна сконцентруватися, яку додаткову підтримку і у якій формі ця професійна спільнота надає чи повинна надавати її учасникам.

Постійний діалог – це можливість разом із найкращими європейськими податковими адміністраціями формувати нові стандарти ефективності, довіри та сучасного державного сервісу», – зазначила очільниця ДПС.