Что я думаю по этому поводу? О расколе в городском совете

Раскол, произошедший в депутатском корпусе Кировоградского горсовета, явно не на пользу городу и его жителям. Избиратели ждут решений по коммунальным, социальным и даже жизненно важным вопросам, но местные политики не могут найти то ли общий язык, то ли точки соприкосновения.

Мы с вами можем бесконечно жаловаться, возмущаться, негодовать и предлагать свои пути решения конфликта. Но все же решили узнать мнения самих депутатов: как объединить депутатский корпус для конструктивной работы? Что они сами думают по этому поводу? Мы специально спрашивали не у явных спикеров, мнениями которых пестрят социальные сети.

Михаил Бежан, УКРОП:

– Кто-то может нравиться, кто-то – нет, можно поддерживать чье-то мнение, можно не поддерживать, но в любом случае на работу нужно ходить, выполнять свои обязанности. Если тебя выбрали депутатом, наделили полномочиями, будь добр, ходи на комиссии и сессии, отстаивай в зале свою точку зрения.

Те, кто возглавил саботаж, рано или поздно договорятся с большинством. И как потом будут смотреть избирателям в глаза те, кто назвал себя оппозицией и блокирует сессионные заседания? Я уверен, что на следующей сессии будет коалиция в составе как минимум двадцати пяти человек.

Сергей Крипак, БПП «Солидарность»:

– У меня не так много депутатского опыта, поэтому смотрю на сегодняшний городской совет не как местный политик, а как руководитель предприятия. Если на предприятии есть проблемы подобного характера, то руководитель собирает людей, разбирается и старается найти выход из сложившейся ситуации. Иногда приходится идти и на компромиссы.

Считаю, что в сложившейся в горсовете ситуации виноваты мы все: и городской голова, и секретарь городского совета, и каждый из нас, депутатов. Уверен, что с депутатами необходимо продолжать встречаться и находить то главное, что может нас объединить. Мы же все, образно говоря, шли под лозунгом «все для людей», а сейчас многие об этом забыли и свои личные амбиции ставят выше интересов города. Депутаты должны руководствоваться не партийными интересами, а здравым смыслом. Их же не партия выбрала, а люди. Хочу сказать, что готов объединяться с каждой фракцией, договариваться с каждым из коллег вне зависимости от того, какие знамена у них в руках и какую шапку они периодически надевают. Главное – чтобы город от этого не страдал.

Сергей Бойко, РПЛ:

– Сісти за стіл перемовин. На жаль, до цього часу цього не було зроблено. І зустріч має відбутись у стінах міської ради, а не облдержадміністрації. Амбіції відійдуть на другий план, якщо буде почута думка кожного.

Олег Краснокутский, «Наш край»:

– Есть вопросы, которые раздражают ту или иную сторону. Для того, чтобы разблокировать работу горсовета, нужно эти вопросы исключить. Необходимо сформировать повестку дня таким образом, чтобы она содержала только социально важные вопросы, уйти от политических и популистских депутатских запросов.

Безусловно, за стол переговоров должны сесть городской голова, секретарь горсовета и руководители фракций, которые разработают дорожную карту. Камнем преткновения всегда были депутатские комиссии, и надо сделать так, чтобы фракции в них были представлены пропорционально.

Мы не в Верховной Раде, а в городском совете. Поэтому надо действовать в рамках своей компетенции и в интересах городской громады.

Валентина Яремчук, БПП «Солидарность»:

– Нужно сесть всем за стол переговоров и найти компромисс для того, чтобы возобновить работу.

Дмитрий Терзов, «Батькивщина»:

– Как работать, если с нами никто не общается: ни мэр, ни секретарь? Есть их мнимое большинство, а больше нет депутатов. Нам что, быть их кнопкодавами? Это не работа. Когда не состоялось очередное заседание горсовета, Райкович дал поручение Табалову встретиться с депутатами и поговорить. Ни одному человеку никто не звонил.

Мы готовы работать, сотрудничать, и мы об этом постоянно говорим. Они не хотят. А если хотят, то только на своих условиях. Условие у них одно: приходите и нажимайте на кнопки. Но все взрослые, самодостаточные люди, и ходить кого-то обслуживать никто не будет.

На самом деле все всё понимают, но делают вид, что ничего не видят и не слышат, на белое говорят черное. Как общаться, как руки друг другу жать? Нас обвиняют в том, что за непосещение сессий нам платят. Я со всей ответственностью заявляю, что никто никому не платит. Мы искренне хотим поменять систему, поэтому мы плохие.

Сергей Капитонов, «Свобода»:

– Треба, щоб міський голова і секретар міськради сіли за стіл переговорів з усіма депутатами та вирішили конфліктні питання. Цих питань не так багато, в тому числі, щоб не ділили мешканців міста на своїх і чужих. Якщо ремонтують дороги, то в усьому місті, якщо ремонтують дахи, так само. Жодний депутат із нашого оточення нічого не вимагає для себе – ні посад, ні привілеїв. Просто треба сісти й побалакати, знайти компроміс, але цього не хочуть.

У нашій фракції два депутати: я і Геннадій Маламен. На благоустрій округу Геннадія цього року не виділено жодної копійки. Хіба мешканці цього округу гірші, ніш мешканці, скажімо, Шамардіна? Не гірші. Подібна ситуація й на інших округах. Але ж кошти виділяються не депутату, не йому в кишеню, а щоб зробити добре людям. Бажано розподіляти кошти пропорційно. Це можна вирішити, але ніхто не хоче навіть спілкуватися. З кожним депутатом треба спілкуватися й рахуватися, бо за ним стоять люди. І ми готові на компроміс.

Анатолий Ларин, «Оппозиционный блок»:

– Никто никого не должен объединять, каждый депутат должен выполнять свои обязанности. Как вы думаете, что будет, если пожарные не выедут на огонь? Тяжкие последствия, пострадавшие. Депутаты – не маленькие дети, чтобы их кто-то с кем-то объединял. Почему меня никто не объединяет? Я знаю, что должен ходить на сессии и голосовать. Если я против чего-то, говорю об этом.

Пусть читают 11-ю, 18-ю, 19-ю и 20-ю статьи Закона Украины «О статусе депутата». Там написано об обязанностях, и нет ни одного пункта о том, что депутат имеет право не ходить на сессию. У всех в программах написано, что они будут принимать решения в интересах громады. Где это все? Они даже не приходят проголосовать за свои депутатские обращения по материальной помощи избирателям. Никаких специальных объединений, только работа.