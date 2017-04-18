Жителів Кіровоградщини закликають не нести на могили штучні квіти

Жителів області просять не нести на кладовища під час поминальних днів штучні квіти.

Про це йдеться у повідомленні ГУ Держпродспоживслужби в області, текст якого має «УЦ».

«Нові пластикові букети чи кошики займуть місце вицвілих старих, які доглядачі могил викинуть на смітники на кладовищах чи просто спалять. У масштабах області будуть куплені тонни пластикових квітів, і тонни старих відправляться на смітники, – сказано у повідомленні. – Але з часом ці гори штучних квітів почнуть розкладатися і виділяти в атмосферу токсичні речовини (діоксини). Спалювати їх також не можна, адже до складу цього штучного матеріалу можуть входити шкідливі барвники, які також будуть забруднювати повітря. Насамперед під згубну дію потраплять ті, хто перебуватиме поряд з місцем, де спалюватимуть сміття».

У Держпродспоживслужбі також наголошують: «Потрапляння небезпечих речовин в організм людини може спровокувати розвиток онкологічних захворювань. Але й закопувати вінки чи кошики не можна, оскільки матеріал, з якого вони виготовлені, розкладається, як стверджують екологи, понад сто років, що надзвичайно шкідливо для довкілля. І чим старше кладовище, тим більша небезпека. Утилізувати ці квіти відповідно до вимог також неможливо, оскільки в області немає сміттєпереробного заводу».