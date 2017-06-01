У центрі Кропивницького підстрелили й порізали чоловіка

Двоє у масках напали на чоловіка на перехресті вулиць Тараса Карпи (колишня Тімірязєва) і Великої Перспективної близько десятої вечора вчора, 31 травня.

Про це «УЦ» повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними джерела, чоловік ішов вулицею разом зі своєю знайомою. Біля них зупинився «Опель», з якого вискочило двоє в масках.

Вони вистрелили у постраждалого з травматичного пістолета та кілька разів штрикнули ножем. Чоловіка у важкому стані госпіталізували.

Нагадаємо, близько 09:30 21 лютого біля Кіровського районного суду в Кропивницькому сталася перестрілка. У результаті конфлікту постраждав чоловік, якого з вогнепальним та ножовим пораненнями госпіталізували.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних.