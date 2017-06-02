У Маловисківському районі «партизани» ледь не пустили потяг під укіс (ФОТО)

Працівники поліції затримали осіб, що скоїли крадіжку металевих деталей з колії.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До Маловисківського відділу поліції надійшло повідомлення працівника залізниці про виявлення факту крадіжки понад 80 клемних болтів на колії перегону.

Поліція встановила причетність до злочину двох непрацюючих місцевих жителів. За їхнім поясненням, крадіжку скоїли, щоб «підзаробити» грошей, але збути метал не встигли.

Загальна вартість викраденого складає понад 5400 гривень. Майно працівники поліції вилучили та повернули власнику.

У даний час зловмисникам повідомлено про підозру.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка) триває. Санкцією статті передбачено покарання – до п’яти років позбавлення волі.