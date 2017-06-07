У Кропивницькому оголосили конкурс на звання «Молодої людини року»

До Дня молоді України проводиться міський конкурс «Молода людина року».

День молоді відзначається щорічно в останню неділю червня. У 2017 році – 25 червня.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради Кропивницького.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України віком до 35 років, мешканці Кропивницького.

Звання присуджується за особливі досягнення, що сприяють розвитку суспільно-економічного життя міста та розбудові України, у 2017 та попередньому роках за номінаціями:

– «Молодий захисник України» – за особисту мужність, відвагу та ініціативні дії, виявлені під час діяльності, пов’язаної із захистом незалежності й територіальної цілісності України;

– «Молодий волонтер» – за безпосередню участь у волонтерському русі зі сприяння Збройним Силам України та іншим утвореним, відповідно до законів, військовим формуванням та правоохоронним органам спеціального призначення, надання допомоги особам, які беруть або брали участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях;

– «Молодий громадський діяч» – за активну ефективну громадську діяльність у місті, впровадження соціально значущих програм і здійснення відповідних заходів;

– «Молодий представник робітничої професії» – за визначні професійні досягнення у виробничій сфері, особистий внесок у забезпечення розвитку виробництва;

– «Сила духу» – за визначні культурно-мистецькі, наукові, спортивні та інші досягнення молодої людини з обмеженими можливостями.

За підсумками конкурсу в кожній номінації визначається один переможець.

Документи для розгляду конкурсною комісією подаються до 19 червня до відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради за адресою: Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, к. 316-а, (телефони для довідок: 24-34-97, 24-44-27).

Для участі у конкурсі на кандидата подаються такі документи:

– лист-клопотання про присудження звання «Молода людина року»;

– характеристика кандидата з зазначенням його досягнень (інформації про реалізовані громадські проекти та отриманий соціальний ефект) за підписом керівника, що скріплюється печаткою;

– копії документів, що підтверджують досягнення кандидата;

– копія паспорта кандидата;

– згода кандидата на обробку персональних даних.

У 2016 році в конкурсі перемогли:

– «Молодий захисник України» – сержант ЗСУ, учасник АТО Сергій Топольник;

– «Молодий волонтер року» – волонтер ГО «Серця матерів Кіровоградщини» Лілія Козак;

– «Молодий громадський діяч» – голова спілки вірмен України у Кіровоградській області Тігран Хачатрян;

– «Молодий представник виробничих професій» – слюсар, робітник-новатор ПАТ «Червона зірка» Юрій Денисенко;

– «Сила духу» – учень відділення «Інваспорту» зі стрільби ДЮСШ №3, майстер спорту і чемпіон України Сергій Фомін.