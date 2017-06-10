У Кіровоградському районі в ДТП загинув водій вантажної «Газелі» (ФОТО)

О 16:04 8 червня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в районі села Володимирівка на трасі Кропивницький – Новомиргород сталась ДТП.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Внаслідок аварії вантажний автомобіль «Газель» перекинувся в кювет.

Особовий склад першого Державного пожежно-рятувального загону Кропивницького за допомогою спеціального обладнання підняв автомобіль та дістав тіло загиблого водія.

Нагадаємо, автомобіль ВАЗ-2106 упав з десятиметрової скелі в озеро в селі Аліївка Олександрійського району. Загинули двоє людей.