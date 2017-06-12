Прокуратура Кіровоградщини повернула державі понад 100 га ріллі

Прокуратура Кіровоградської області в суді апеляційної інстанції відстояла свою позицію щодо повернення до державної власності понад 100 га земель сільськогосподарського призначення, що перебували в незаконній оренді.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Мова йде про три земельні ділянки вартістю понад 1,7 млн грн., розташовані на території Гаївської сільської ради Кіровоградського району.

Підставою звернення до суду стало те, що вказані землі громадянин отримав без обґрунтування необхідності виділення ділянок таких великих площ, без зазначення можливості обробітку такої кількості землі та перспективи діяльності фермерського господарства. Вказане свідчить про штучне використання пільгової процедури отримання земель для ведення фермерського господарства.

Незважаючи на такі явні порушення вимог земельного законодавства, Головне управління Держгеокадастру в області видало накази, якими дозволило розроблення проектів землеустрою цих ділянок.

Прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсними цих наказів та розірвання договорів оренди землі.

Суд першої інстанції у задоволені позовних вимог відмовив, проте апеляційний суд підтримав позицію прокуратури. Підприємця зобов’язали повернути з протиправного користування три сільськогосподарські ділянки вартістю 1,7 млн грн.