У Кропивницькому попрощаються з героєм АТО, який помер після контузії

13 червня Кропивницький попрощається з захисником Вітчизни Володимиром Ткаченком.

Про це у «Фейсбуці» повідомила волонтер Оксана Червоная, передає кореспондент «УЦ».

«Володимир пішов на війну добровольцем, у найгарячіші дні 2014 року в складі нашого третього полку тримав оборону ДАПу. Отримав контузію, внаслідок якої розвинулася страшна хвороба. Як справжній воїн Володя бився за власне життя, але підступна хвороба перемогла. Володимир Ткаченко став до лав небесного війська», – йдеться у дописі.

Прощання з Героєм відбудеться о 10:00 за адресою: Кропивницький, вул. Кіровоградська, 78-а.

Поховають воїна на Маслениківському кладовищі.

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