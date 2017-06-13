«Файна дурилка»?

26 марта в центре Кропивницкого, на углу Гоголя и Тарковского, открылась мастерская по ремонту телефонов и планшетов «Файна ладналка». Согласитесь, симпатичное название. Да и сама мастерская выглядит вполне респектабельно.

Однако в редакцию обратились сразу две читательницы, которые оказались клиентами «Ладналки». Одна из них отдала телефон в ремонт 17 мая, сначала мастер проводил диагностику, через три дня ей сказали, что нужно заменить батарею. Ее, мол, закажут, а потом уже заключат договор. Батареи не было очень долго, сначала собирали заказ, потом ждали поставку. А потом, 6 июня, мастерская оказалась закрыта и ни один из указанных в визитке телефонов не отвечал. То же самое, по ее словам, было 7, 8, 9, 10 и 12 июня. Примечательно, что у клиентки не было на руках договора с поставщиками услуг – его обещали заключить, когда заменят батарею.

Клиенты «Ладналки» ежедневно звонили и ходили в офис, но так никого и не застали.

Двенадцатого июня, в понедельник, мы нашли одного из соучредителей сервисного центра «Файна ладналка» – Владислава Лисогора. По странному совпадению, он продает телефоны через Интернет – новые и б/у. Владислав подтвердил, что был соучредителем, но сказал, что сейчас к «Ладналке» отношения не имеет. Зато он знал, почему там закрыты двери и выключены телефоны – мол, девушку с ресепшна уволили, у мастера умерла бабушка, а офисные телефоны разрядились.

На первый взгляд, схема ясна. Придумать красивое название, снять ненадолго небольшой офис в центре, повесить яркую вывеску и ждать людей, которые сами принесут тебе дорогую технику (а «Файна ладналка», между прочим, позиционирует себя как специалист по ремонту техники Apple!). А потом просто закрыть офис, выключить телефоны и разойтись по домам.

Владислав Лисогор обещал передать наши контакты хозяевам сервисного центра, но, увы, пока с нами не связались.

Впрочем, когда мы разыскали Владислава, телефоны сервисного центра сразу же заработали, он перезвонил клиентам, извинился, рассказал ту же историю о смерти бабушки мастера и пообещал, что «Ладналка» скоро откроется, буквально на днях…

Пока делать выводы рано. Клиенты «Ладналки» свои телефоны и планшеты назад еще не получили. И, конечно, нам всем очень хочется надеяться, что в данном случае речь действительно идет не о мошенничестве.

Но тогда это яркий пример бизнеса в сфере услуг по-кировоградски…

P.S. В секторе коммуникации Национальной полиции Украины в Кировоградской области нам сообщили, что заявлений в полицию г. Кропивницкий от клиентов «Файной ладналки» по состоянию на 8.06 не поступало.