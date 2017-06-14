У земельному конфлікті під Кропивницьким брали участь «тітушки» з Дніпра

Бізнесмен, який називає себе новим власником агропідприємства «Нива 2010» (Бережинка Кіровоградського району), заручився підтримкою групою молодиків спортивної статури з Дніпра.

Про це «УЦ» повідомило джерело у правоохоронних органах.

«За оперативними даними, молодики, які хотіли прорватися на територію сільгосппідприємства в Бережинці, приїхали туди з Дніпра», – зазначило джерело.

Інформацію підтвердив керівник «Ниви 2010» Микола Трибіненко.

«Тітушки», які нас атакували, – з Дніпра», – сказав він «УЦ».

Нагадаємо, близько 16:00 23 травня у Бережинці стріляли у місцевих жителів та знімальну групу «День за днем» каналу «Кіровоград».

Події відбувалися навколо фермерського господарства «Нива-2010», яким нібито незаконно заволоділа фірма з Дніпра. Близько 200 людей, земля яких знаходиться в оренді господарства, стали на бік засновника підприємства Миколи Трибіненка. Громада взялась сама виганяти самопроголошених власників, які зачинились у конторі й не хотіли виходити до людей.

У ніч на 23 травня у центрі Кропивницького затримали три авто з 13 озброєними жителями Київської області. За даними джерела «УЦ», вони їхали на «розбірки» в Бережинку.

Вчора, 13 червня, представники «нового власника» знову спробували зайти на територію «Ниви 2010», однак їм це не вдалося.