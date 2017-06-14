З початку року на Кіровоградщині видали 18 тисяч біометричних паспортів

За п’ять місяців 2017 року до підрозділів Управління Державної міграційної служби в Кіровоградській області звернулися з питань оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон 18 тисяч осіб.

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Про це «УЦ» повідомив начальник управління міграційної служби в області Володимир Гончаренко.

За його словами, у порівнянні з минулим роком це на 5 тисяч більше оформлених документів.

«Ми пов’язуємо це факт з наданням безвізу для перетинання кордону Європейського Союзу», – розповів Гончаренко.

Нагадаємо, опівночі на 11 червня громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країни ЄС та деяких окремих членів Шенгенської зони.