У Кропивницькому провели Олімпійський день: не всі чиновники добігли до фінішу (ФОТО)

Олімпійський день відбувся у Кропивницькому сьогодні, 15 червня.

Масовий пробіг центральними вулицями міста почався о 10:00 перед міською радою, передає кореспондент «УЦ».

Учасники пробігли вулицями Великою Перспективною, Шевченка, Челюскінців, Євгена Чикаленка, Кавалерійською до парку «Ковалівський».

Найстаршим став багаторічний учасник пробігу Федір Топольний (1942 року народження), наймолодшою – Поліна Шанцова (2014 року народження).

Також відзначили спортивні сім’ї: Демидових, Репалових та Яницьких.

Нагороди вручив срібний призер Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї, триразовий чемпіон світу та рекордсмен світу Олександр Симоненко.

Всі, хто дістався фінішу, отримали посвідчення учасників пробігу.

Участь у пробігу також брали кілька представників міської влади, однак у Ковалівському парку на церемонії нагородження були не всі. Мер міста Андрій Райкович не біг.