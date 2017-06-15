У Кропивницькому провели Олімпійський день: не всі чиновники добігли до фінішу (ФОТО)

Олімпійський день відбувся у Кропивницькому сьогодні, 15 червня.
Масовий пробіг центральними вулицями міста почався о 10:00 перед міською радою, передає кореспондент «УЦ».
Учасники пробігли вулицями Великою Перспективною, Шевченка, Челюскінців, Євгена Чикаленка, Кавалерійською до парку «Ковалівський».
Найстаршим став багаторічний учасник пробігу Федір Топольний (1942 року народження), наймолодшою – Поліна Шанцова (2014 року народження).
Також відзначили спортивні сім’ї: Демидових, Репалових та Яницьких.
Нагороди вручив срібний призер Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї, триразовий чемпіон світу та рекордсмен світу Олександр Симоненко.
Всі, хто дістався фінішу, отримали посвідчення учасників пробігу.
Участь у пробігу також брали кілька представників міської влади, однак у Ковалівському парку на церемонії нагородження були не всі. Мер міста Андрій Райкович не біг.