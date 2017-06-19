Как Донбасс живет без воды

С началом военного конфликта водовод Северский Донец-Донбасс от которого зависит вся Донецкая область частично оказался на неподконтрольной территории. Летом 2014 года он несколько раз попадал под обстрел. Поврежденным оказывался то сам водовод, то насосные станции, то линии электропередач. В общей сложности без воды жители западной части Донецкой области оставались около полугода. Сейчас ситуация повторилась. Хочу поделиться с читателями думающей газеты, как мы выживали без централизованного водоснабжения.

Три года назад искали не покемонов, а воду

Когда стало ясно, что «засушливый период» может продлиться до конца военного конфликта, жители взяли ситуацию в свои руки. Я приведу несколько примеров того, как город Покровск, в то время Красноармейск, пережил долгие месяцы полного отсутствия воды в водопроводе.

Нельзя сказать, что городские власти пустили ситуацию на самотек. Жителям подвозили техническую воду, школы, садики и больницы получали питьевую. Чтобы приготовить еду, помыть посуду, смыть в туалете и помыться, к примеру, моей семье из четырех человек, необходимо было сто литров воды в сутки.

Первые дни люди метались в поисках скважин, колодцев или других независимых источников воды. Гражданин, идущий с гигантской гроздью пустых баклажек, велосипедист с пластмассовым бачком, автомобиль с мини-цистерной – эта картина стала привычной на все летние месяцы, часть осени и даже зимы.

Владельцы скважин первые откликнулись на общую беду. На микрорайоне Солнечном можно было два раза в день сверять часы. По утрам с 08-00 до 10-00 и вечером с 15-00 до 20-00 вереница людей сходилась к дому №24, где человек по имени Андрей обеспечивал глубинной водой всех желающих. Правда она была непригодна для еды и питья, но все же это был выход.

Вода не только живительная влага, но и прибыльный бизнес

На досках для объявлений стали появляться предложения «Бурим скважины» или «Закачаем воду до девятого этажа». Пробурить скважину вместе с оборудованием для закачки воды стоило от 30 до 40 тысяч гривен. Один литр привозной питьевой воды от 50 коп и выше, в зависимости от этажа. Моя знакомая из семейного бюджета тратила по 300 грн за один подвоз воды в накопительный бак. Этого хватало на несколько дней. Нетрудно подсчитать, сколько уходило денег в месяц.

С того момента как исчезла вода, резко возрос спрос на пластмассовую тару для ее хранения. Баки различной емкости, месяцами пылившиеся в хозяйственных магазинах, разошлись на ура. Новый товар продавался уже по другой, завышенной цене. В ходу были и ручные стиральные машинки. Этот раритет получил вторую жизнь. В народе пошли слухи, что и электричество скоро отключат. Все ринулись закупать электрогенераторы, цена на которые тоже резко подскочила.

Тем семьям, у кого есть дети, пришлось раскошеливаться на скважину дважды, а то и трижды. Я заплатила по сто гривен на скважину в школу и педучилище, и семьдесят в музыкальную школу на колодец. Более того, с началом учебного года каждый родитель по графику приносил по две баклажки воды. Пока скважины не пробурили. То же самое было и в детсадах. Там вообще по возможности просили не приводить детей.

Скважину в каждый двор!

Через месяц после тотального городского обезвоживания скважины были почти в каждом дворе. Повезло тем, кто дружно объединился несколькими домами. Таким счастливчикам альтернативный источник воды обошелся по 150-200 грн на семью. Вода стала прибыльным бизнесом. Так называемые владельцы скважин, обычно это члены инициативных групп, которые занимались сбором денег и контролировали процесс бурения, начали продавать воду всем желающим.

Мой дом оказался в числе «недружных». Большинство жильцов отказались от благ, которые дает собственный источник. Поездив за бесплатной водой к родственникам, мы быстро поняли, что бензин дороже и стали ходить к соседней малосемейке.

Народу там живет много, дружно сложились и пробурили не скважину, а скваженищу глубиной 90 метров и не одну. Одна из них предназначалась для жителей дома, а другая для всех желающих. Воду брали за символическую плату 10 копеек за литр. К эксклюзивной скважине время от времени подъезжали легковушки с прицепами-цистернами.

Деньги кидали в пластиковую трубу. Жильцы возле скважины дежурили по очереди. Двадцать баклажек, суточная норма воды на семью, обходилась моему бюджету в 12 грн каждый день. Чуть позже предприимчивые граждане нашего «недружного» дома договорились с хозяином скважины, и каждый подъезд подключился от малосемейки. Стоимость левого водопровода обошлась по 1000 грн с квартиры.

Почем блага цивилизации для народа?

В эту сумму вошла покупка насоса, накопительных баков, фильтров, труб и водяных счетчиков. Да-да, именно счетчиков. Т.к. поставка воды нам оказывалась не бесплатно. По устной договоренности такса на пользование глубинной водой составила пять гривен за кубометр. Затем вода подорожала до одиннадцати гривен. Раз в месяц ответственный за сбор ренты проходит по подъезду и собирает «абонплату».

Жители не ропщут. Наоборот, благодарны, ведь вода подведена в каждую квартиру, а это так удобно, когда ее нет в городском водопроводе. С тех пор нам не страшны перебои с водоснабжением. Электричество любезно предоставил сосед с первого этажа. Насос подключен к его счетчику. И периодически весь подъезд скидывается ему на свет.

Неделю назад Покровчане вспомнили о том периоде, когда засыпать и просыпаться приходилось с мыслью «А есть чем умыться?» или «Опять сегодня воду таскать!». Снова обстреляли насосную станцию. Были повреждены линии электропередач, осколками посекло трансформатор, из него вытекла тонна масла. Вышли из строя аккумуляторы. Восемь дней четыреста тысяч жителей западной части области оставались без воды. И только благодаря самоотверженной работе сотрудников кампании «Вода Донбасса», которые рискуя жизнью, отремонтировали все повреждения, люди получили долгожданную воду.