Дві жительки Благовіщенська поскаржилися голові ОДА на божевільного сусіда

Голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко провів особистий прийом громадян у Благовіщенську сьогодні, 21 червня.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

Спочатку на прийом до голови ОДА записалися сім чоловік, однак прийшли поспілкуватися більше.

Серед порушених тем більшість стосувалася земельних питань.

Жителі Благовіщенська також попросили посприяти у відновленні роботи автостанції. Там зробили ремонт, однак автобуси не зупиняються.

Дві жительки райцентру прийшли до Сергія Кузьменка поскаржитися на свого сусіда. За їхніми словами, чоловік – психічно хворий, через що у мешканців вулиці постійно виникають проблеми.

«Регулярно викликаємо поліцію, але ж він – неосудний», – зазначили жінки.